Het hoofdkantoor in Hengelo vinden veel techneuten te afgelegen

Toen hoofd communicatie Job van Harmelen (46) zes jaar geleden voor het eerst op zijn werk verscheen, was het alsof hij een grensovergang uit de tijd van het IJzeren Gordijn moest passeren, zegt hij. „Een slagboom, snorren en honden. En een hek direct naast de parkeerplaats.”

Thales is een technologiebedrijf waar geheimhouding en veiligheid zó centraal staan, dat nieuwe medewerkers de weg naar het bedrijf soms maar moeilijk weten te vinden. Tel daarbij op dat de hoofdvestiging in Hengelo zit – voor zowel Nederlands als buitenlands personeel niet de nummer één locatie – en je snapt dat Thales een klein leger recruiters nodig heeft om het personeelsbestand aan te vullen. Van Harmelen: „Bij de werving en selectie van iedere nieuwe medewerker zijn vier à vijf mensen betrokken.”

Zeven op de tien vacatures in de ict zijn volgens uitkeringsinstantie UWV moeilijk vervulbaar. Die toegenomen vraag is een gevolg van de groeiende sector. Zo sleepte Thales, actief op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie, recentelijk nog een deal van naar schatting enkele honderden miljoenen euro’s met de Britse marine binnen. Maar tegelijkertijd zorgen de structurele tekorten ook voor een rem op de groei: is er straks wel genoeg personeel om zulke orders aan te kunnen?

„Het is soms ingewikkeld vooruit plannen”, zegt Van Harmelen. Als de economie in een crisis raakt, merken ze dat bij Thales doorgaans pas zeven jaar later. „Zó lang duurt het om een marineschip te bouwen.” In 2016 belandde het bedrijf daarom in een kortstondige dip. Een deel van het personeel moest met vervroegd pensioen. Slechts een paar jaar later nam het bedrijf diezelfde gepensioneerde medewerkers alweer terug in dienst, en liepen de tekorten op. Sindsdien is het alle hens aan dek om personeel te vinden.

Binnen een week aan het werk

Het bedrijf móét de poorten daarom wel openzetten, om zichzelf zichtbaarder te maken. Thales heeft ruim 80.000 medewerkers in 68 landen, waarvan 2.200 in Nederland. De omzet van het internationale bedrijf bedroeg vorig jaar 18,4 miljard euro. In 2019 zocht én vond het bedrijf bijna driehonderd werknemers in Nederland, maar nog altijd staan er ruim honderd vacatures open.

In een wereld waarin veiligheid booming business is geworden, woedt er, in de woorden van recruiter Alexander Nijkamp, een war on talent. En dus zet Thales nu ‘ambassadeurs’ in – studenten die getraind worden om het „Thalesgevoel” op universiteiten en hbo’s uit te dragen. Ook zijn er evenementen waar jong talent verleid moet worden de stap naar Hengelo te zetten.

Dat is ook nodig, want jonge talenten verlaten de regio vaak na hun afstuderen. Vorig jaar bleek uit een onderzoek onder 777 alumni van de Universiteit Twente (UT) en hogescholen Saxion en Windesheim, dat 66 procent van de afgestudeerden niet meer in de regio werkt. Onder bètastudenten is dit aantal nog hoger: 77 procent.

Op een sollicitatie krijg je doorgaans binnen een paar uur antwoord. „We kunnen iemand inclusief kennismakingsbezoek en screening, die nodig is omdat je aan het militaire arsenaal van landen bijdraagt, binnen een week aan het werk hebben”, zegt Nijkamp.

‘Hunkertukkers’

Maar het jonge talent is voor Thales nog niet eens echt een probleem. De voornaamste strijd die de recruiters te leveren hebben, is die om de krachten met meer ervaring.

Waar jonge mensen nog flexibel zijn, is dat voor oudere werknemers lastiger. De partner heeft eigen werk, de kinderen hebben hun scholen elders in het land. Al zijn er volgens Van Harmelen ook „hunkertukkers” – mensen die na een carrière of studie in het westen, terug naar Twente willen.

De 60-jarige Rudi Broekhuis is sinds een jaar in dienst als manager bij Thales. „Ik kom uit deze buurt en ken dit bedrijf niet anders dan als een gesloten bolwerk. Maar zelfs van buiten zag ik dat het bedrijf opener is geworden.” Hoewel hij ook bij zijn vorige werkgever verder kon in een nieuwe functie, koos hij toch voor Thales. Daar zaten ze te springen om zijn ervaring.

Van Harmelen legt uit waarom: „We hebben te maken met ongelooflijk complexe systemen, waarbij een fout – bij het detecteren van vijandelijke raketten bijvoorbeeld – meteen dodelijke gevolgen kan hebben. Aan dat soort projecten werken soms mensen met wel 42 verschillende specialismes samen.” Je hebt dan mensen nodig die niet alleen met hun eigen deelgebied bezig zijn, maar die ook kunnen aansturen, legt Van Harmelen uit. „Mensen met mensenkennis en een bepaalde levenservaring.”

Mond-tot-mondreclame

Voor de mensen die echt niet willen verhuizen, is Thales onlangs een team in Delft begonnen. Nijkamp: „En we maken het mogelijk om hier wanneer je wilt in een hotel te overnachten.”

Maar de meest effectieve manier om aan ervaren personeel te komen, is volgens Nijkamp toch mond-tot-mondreclame Behalve sleutelen aan systemen wordt van medewerkers dan ook verwacht dat ze beschikbaar zijn om kopjes koffie met geïnteresseerd nieuw personeel te drinken. Het bedrijf laat sollicitanten vaak zelfs een dagje langskomen, als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het hek in Hengelo is intussen driehonderd meter naar achteren geplaatst en sluit nu alleen nog de faciliteiten af waarin je je écht niet zonder pasje mag vertonen. En in de kantine zitten naast de 1.500 Thales-medewerkers tegenwoordig ook medewerkers van andere bedrijven in de regio te lunchen.

