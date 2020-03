Gemeente Rotterdam werkt aan ‘light-variant’ verbouwing Boijmans

Wegens geldgebrek werkt de gemeente Rotterdam aan afgeslankte varianten voor de ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Het idee is dat de geplande verbouwing van 55 miljoen euro, los van de asbestsanering en renovatie van 168,5 miljoen euro, in versoberde vorm alsnog uitgevoerd zou kunnen worden.

Dat zei cultuurwethouder Said Kasmi (D66) donderdag na vragen tijdens een gemeenteraadsdebat. In juni, als de raad een definitief besluit neemt over de verbouwing van Boijmans, wil hij een „passend voorstel” presenteren met financiële dekking, een businesscase en een overzicht van externe financiering.

Opdracht aan ambtenaren

Het doel voor de verbouwing blijft het zogenoemde ‘ambitiescenario’ van 55 miljoen euro, zei Kasmi. Maar de kans is „klein” dat daarvoor in juni genoeg externe financiering is, gaf hij toe. De wethouder heeft zijn ambtenaren daarom de opdracht gegeven: „Denk alvast na: wat als we die 55 miljoen niet binnenhalen?”

Giften niet benutten, ook al zijn ze niet genoeg, zou „weggegooid geld” zijn, vindt Kasmi. Zijn eigen raadsfractie D66 sprak donderdag al van een „ambitievariant-light.”

Boijmans is sinds mei vorig jaar gesloten voor een asbestsanering, renovatie en verbouwing van zeven jaar. De kosten van dit ‘ambitiescenario’, waar de raad eind 2018 voor koos, zijn 223,5 miljoen euro (exclusief btw). De gemeente betaalt hiervan de asbestsanering en renovatie van 168,5 miljoen euro. Voor de aanvullende verbouwing van 55 miljoen, om te groeien van 300.000 naar 500.000 bezoekers per jaar, moest vooral externe financiering komen.

De renovatie en verbouwing van het museum wordt ontworpen door Mecanoo architecten, maakte het museum vorige maand bekend.

Stichting Droom en Daad

Maar anders dan gehoopt, willen de filantropische Stichting Droom en Daad en de BankgiroLoterij op dit moment niet bijdragen aan de ambitieuze verbouwing. Wat de redenen hiervoor zijn, heeft wethouder Kasmi de raad in een geheime brief geschreven. Eind vorig jaar hoopten de gemeente en Boijmans nog op voorlopige externe bijdragen van zo’n 33 miljoen euro, zoals NRC eerder beschreef. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft wel 7,5 miljoen euro toegezegd.

Een raadsmeerderheid wil niet dat de gemeente het ontbrekende geld voor de extra verbouwing zelf gaat betalen, blijkt uit een motie.

Meerdere fracties, waaronder coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, zijn verder kritisch dat wethouder Kasmi al werkt aan afgeslankte plannen. „Het is opmerkelijk dat het college, buiten medeweten van de raad, al werkt aan alternatieve scenario’s en dat de raad er zelf naar moet vragen”, zegt fractievoorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren.