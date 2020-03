Kort na half vier ’s middags gaat de hele Nederlandse sportwereld op slot

02:50 uur Een tweede speler in de Serie A is besmet met het coronavirus

Sampdoria-speler Manolo Gabbiadini is positief getest op het coronavirus. De club laat weten dat Gabbiadini koorts heeft, maar dat het verder goed met hem gaat. De 28-jarige Gabbiadini is na Juventus-verdediger Daniele Rugani de tweede voetballer in de Serie A die positief is getest op het coronavirus. Eerder maakte de Italiaanse voetbalbond al bekend dat de Serie A tot en met 3 april stilligt.

03.43 uur In de Verenigde Staten wordt de NBA stilgelegd

In de VS is de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat besloot de organisatie nadat een speler van Utah Jazz, naar verluidt Rudy Gobert, positief was getest op het coronavirus. Ook teamgenoot Donovan Mitchell blijkt later besmet. „We gebruiken deze onderbreking om te beslissen welke vervolgstappen we nemen met betrekking tot deze pandemie”, aldus de NBA. Volgens de Amerikaanse sportzender ESPN zijn de spelers van alle teams waar Utah Jazz in de afgelopen tien dagen tegen heeft gespeeld uit voorzorg ook in quarantaine gegaan.

Het Golden 1 Center in Sacramento is leeg bij de basketbalwedstrijd in de NBA tussen New Orleans Pelicans en Sacramento Kings. Het duel werd op het allerlaatste moment uitgesteld. Foto Rich Pedroncelli/AP

11:20 uur De olympische vlam wordt zonder publiek ontstoken

In het Griekse Olympia is de olympische vlam voor de Spelen van Tokio – later dit jaar op het programma – ontstoken. Bij de traditionele ceremonie, normaal een drukbezocht evenement, was alleen een aantal hoogwaardigheidsbekleders en een aantal journalisten aanwezig. Yuriko Koike, voorzitter van het organisatiecomité van Tokio 2020, zei bij de ceremonie dat het annuleren van de Olympische Spelen „ondenkbaar” is.

Voor de Zomerspelen in Tokio, later dit jaar gepland, wordt het olympisch vuur ontstoken in het Griekse Olympia – zonder publiek. Foto Alkis Konstantinidis/Reuters

12.55 uur Geen voetbal in Spanje

De komende twee speelrondes van de Spaanse voetbalcompetitie zijn geschrapt. Dat heeft La Liga, de organisator van de competitie, besloten. De maatregel is mede genomen omdat de selectie van topclub Real Madrid op dit moment in quarantaine zit, omdat een speler van de basketbalafdeling van de club besmet is met het coronavirus. De basketballers en voetballers van de Madrileense club delen dezelfde faciliteiten.

14.04 uur De marathon van Rotterdam wordt uitgesteld

De veertigste editie van de marathon van Rotterdam is uitgesteld. De race was gepland in het weekeinde van 4 en 5 april. De organisatie van het evenement vindt het niet verantwoord om de marathon onder de huidige omstandigheden door te laten gaan. „Een enorme tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid en gezondheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat bij de organisatie altijd voorop”, laat de organisatie weten. Eerder op de dag hadden de Keniaanse deelnemers al laten weten niet aan de start te zullen verschijnen.

14.24 uur Renstal McLaren trekt zich terug uit Formule 1-race in Melbourne

McLaren heeft zich teruggetrokken uit de Grote Prijs van Australië, de openingsrace van het Formule 1-seizoen. De race staat voor komende zondag op het programma. Een van de teamleden van McLaren is besmet met het coronavirus, zo maakt de renstal bekend. De Nederlandse coureur Max Verstappen van Red Bull vindt dat de hele race moet worden afgelast. „Als één team wegvalt, moeten we niet starten”, zei Verstappen in Australië. „Dat zou oneerlijk zijn.” Ook de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes liet tijdens een persconferentie weten dat wat hem betreft de race van zondag in Melbourne niet doorgaat. „Donald Trump sluit in de VS de grenzen voor Europeanen, het NBA-seizoen wordt stilgelegd, maar de Formule 1 gaat gewoon door. Geld is blijkbaar koning”, zei hij.

14.30 uur Topoverleg UEFA over Europees voetbal en het EK 2020

Vertegenwoordigers van alle 55 voetbalbonden vergaderen over de Europese agenda van de komende maanden. Ze bespreken alle nationale competities, de Champions League, Europa League én het EK van 2020. Dat laatste toernooi moet half juni beginnen en wordt in twaalf landen gespeeld. De UEFA maakte al eerder bekend dat de Champions League-wedstrijden Manchester City - Real Madrid en Juventus - Olympique Lyon van dinsdag 17 maart niet door zullen gaan. Woensdag werden de Europa League-duels Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe al geschrapt.

Voetballer Angel Di Maria van Paris Saint-Germain viert feest met de Franse fans nadat de club in een leeg stadion heeft gewonnen van Borussia Dortmund in de Champions League. Foto EPA

14.54 uur Voorlopig geen wielerkoersen op Vlaamse bodem

Tot en met 31 maart zijn alle wielerkoersen in Vlaanderen afgelast. Dat besluit heeft Ben Weyts, minister van Sport, genomen. In totaal gaat het om vijf wielerkoersen, waaronder Gent-Wevelgem. De Ronde van Vlaanderen, die op 5 april in de agenda staat, gaat vooralsnog wel door.

Bij wielrenner Fernando Gaviria is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de Colombiaanse renner van UAE Team Emirates bekendgemaakt in een video op Instagram. „Er doen veel geruchten de ronde over mijn gezondheid”, vertelt Gaviria. „Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik voel me goed.”

15.43 uur Tot en met eind maart geen sportwedstrijden in heel Nederland

Het RIVM laat in een persconferentie, samen met het kabinet, weten dat alle bijeenkomsten in Nederland met meer dan honderd mensen geen doorgang mogen vinden, tot het einde van deze maand. Dit betekent voor de sportwereld dat vrijwel alle evenementen per direct zijn afgelast, inclusief het hele betaald voetbal. Tot dan toe waren alleen het betaald voetbal en andere sportwedstrijden in de provincie Noord-Brabant aan banden gelegd.

15.57 uur ATP annuleert tennistoernooien van de mannen

De internationale organisatie voor het professionele mannentennis, ATP, heeft alle toernooien voor de komende zes weken uitgesteld. De tennistoernooien van Indian Wells en Miami in de Verenigde Staten waren al eerder afgelast. Er is voorlopig ook een streep gezet door de toernooien van Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcelona en Boedapest. Over de grand slams in het voorjaar en de zomer, de toernooien van Roland Garros en Wimbledon, is nog niets besloten. Het begin van Roland Garros in Parijs staat gepland voor 24 mei.

16.23 uur Paardenevenement Dutch Masters in Den Bosch wordt stilgelegd

Het paardensportevenement The Dutch Masters heeft alle wedstrijden per direct stilgelegd. Dat deed de organisatie naar aanleiding van de mededelingen tijdens de persconferentie van premier Rutte en het RIVM. Het toernooi in Den Bosch was donderdag begonnen – zonder publiek – en zou tot en met zondag duren.

Het paardensportevenement The Dutch Masters wordt afgebroken nadat het kabinet donderdag bijeenkomsten met meer dan honderd mensen aan banden legde. Foto Koen van Weel/ANP

17.43 uur Bonden volgen advies van NOC-NSF op: geen sport meer in maart

Alle sportbonden in Nederland volgen het advies van sportkoepel NOC-NSF op om tot eind maart alle sportevenementen in Nederland te schrappen. Dit geldt zowel voor de prof- als amateurwereld. „Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen”, had NOC-NSF eerder op de dag al laten weten. „Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook onder.”

Dit betekent onder meer dat de eredivsie de komende weken stilligt en dat de oefenwedstrijden Nederland - Verenigde Staten en Nederland - Spanje niet doorgaan. „We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders. Uiteraard staat veiligheid en gezondheid bij alle betrokkenen bovenaan”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB.

17.45 uur ‘EK voetbal naar 2021’

De doorgaans goed geïnformeerde Franse sportkrant L’Équipe meldt dat het EK voetbal wordt verplaatst naar de zomer van 2021. De UEFA zelf zegt dat er nog geen beslissing is genomen.

18.29 uur Olympia’s Tour geschrapt

De oudste etappekoers van Nederland gaat niet door. Olympia’s Tour zou op 18 maart starten in Hardenberg en vier dagen later eindigen in de Achterhoek. Aanleiding voor het besluit: de aangekondigde maatregelen van premier Rutte en het RIVM tijdens de persconferentie.