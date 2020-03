Duurzame kaarsen, voor een heel brandgraag volkje

Het voorjaar is niet het meest voor de hand liggende moment om een nieuwe kaarsenlijn te lanceren. De behoefte om een kaars aan te steken is doorgaans omgekeerd evenredig aan de lengte van de dagen. Dat het Nederlandse Bolsius, naar eigen zeggen de op twee na grootste kaarsenproducent van Europa, juist nu komt met zijn duurzame kaarsenlijn, is geen vergissing: je valt nu meer op, aldus directeur Loïc Chateau. Mission Green, heet de nieuwe lijn: pastelkleurige dikke kaarsen voor in huis, citronella waxinelichtjes „met een vleugje peper” om muggen mee te verjagen, in (deels gerecycled) glas gegoten ‘patiokaarsen’.

Kaarsen worden tegenwoordig vooral gemaakt van paraffine, een aardolieproduct, en/of stearine, dat afkomstig is van slachtafval of palmolie, een omstreden materiaal omdat voor de productie regenwoud wordt gekapt. De duurzame kaarsen van Bolsius zijn gemaakt van raapzaadolie en ‘vegan wax’ (waar die uit bestaat, wil Bolsius niet bekendmaken), de lonten van biokatoen. De nieuwe lijn beslaat natuurlijk maar een fractie van de totale productie van het kaarsenmerk, maar Chateau is van plan, zoals dat tegenwoordig heet, „to lead the change” in de kaarsenmarkt.

Kokos

Bolsius is lang niet de eerste die zich op duurzame kaarsen heeft gestort. Tal van nichemerken hebben (geur)kaarsen van plantaardige materialen, vaak kokos. Het Nederlandse merk Falipo, waarvan de productie wordt verzorgd door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, heeft waxinelichtjes van koolzaadolie en „een beetje soja-olie”.

Er zijn ook merken die kaarsen maken van bijenwas, volgens het Vlaamse populair-wetenschappelijke tijdschrift Eos de duurzaamste keuze, zeker als de was van een biologische imker komt. Van raapzaadolie en de andere plantaardige ingrediënten is niet altijd na te gaan hoe ‘schoon’ de productie ervan werkelijk is, de bijenwas die wordt gebruikt voor kaarsen komt van door bijen afgedankte raten.

Het duurzaamheidsgehalte van kaarsen zit ’m overigens niet alleen in de productie. Bij het branden van kaarsen komt altijd fijnstof vrij. Het maakt daarvoor niet uit of je een gewone of een duurzame kaars brandt, zeggen zowel Eos als Loïc Chateau van Bolsius. Wel of een kaars op de tocht staat (meer roet en walm) of te weinig zuurstof heeft (meer walm).

Fun fact uit Eos: Nederlanders jagen er gemiddeld 3,3 kilo aan kaars per jaar doorheen. Dat is twee keer zoveel als Duitsers en vijf keer zoveel als Belgen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 maart 2020