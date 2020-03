Duitse geheime dienst monitort rechterflank Alternatieve für Deutschland

De invloedrijke rechtervleugel van de partij Alternative für Deutschland (AfD) wordt gemonitord door de Duitse geheime dienst. Dat heeft de baas van de Bundesamt für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, donderdag bekendgemaakt. De tak heeft een strengere classificatie gekregen die inhoudt dat de beweging strenger gevolgd kan worden. De geheime dienst wil een beter beeld van extreem-rechts gedachtegoed in de partij.

De rechtervleugel van AfD, waarbinnen de omstreden politicus Björn Höcke een van de belangrijkste figuren is, is niet formeel georganiseerd. Wel komen aanhangers geregeld bij elkaar, en is de stroming binnen de partij invloedrijk. Höcke is een van de politici die de dienst als rechts-extremist beschouwt, aldus Haldenwang.

De geheime dienst beschouwt rechts-extremisme en -terrorisme momenteel als de grootste bedreiging voor de Duitse democratie, zei Haldenwang tijdens de persconferentie. Hij waarschuwde dat de stroming recent twaalf dodelijke slachtoffers heeft gemaakt, met de aanslag in Hanau als nieuwste voorbeeld. Het dodental ligt in de voorbije decennia nog hoger. Er zijn volgens Haldenwang nog veel meer mensen bereid geweldsdaden te plegen. Hij kondigde aan in samenwerking met andere diensten zowel binnen als buiten Duitsland extreem-rechts gedachtegoed strenger in de gaten te gaan houden.

Er werd al sinds januari vorig jaar onderzoek gedaan naar de rechtse tak binnen de AfD, die in Duitsland ‘Der Flügel’ wordt genoemd. Dat onderzoek heeft geleid tot de strengere classificatie die Haldenwang nu heeft aangekondigd. Het besluit is opzienbarend omdat AfD een partij met democratisch verkozen politici is.