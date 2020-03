Donner: ook compensatie voor andere slachtoffers toeslagenaffaire

De compensatieregeling die is ingesteld voor slachtoffers van de toeslagenaffaire moet worden uitgebreid naar ouders die ook „institutioneel vooringenomen zijn behandeld” door de Belastingdienst. Dat staat in het eindadvies van de commissie-Donner over alle toeslagdossiers waarbij de Belastingdienst mogelijk een te rigoureuze fraudeaanpak heeft gehanteerd.

Het onderzoek, dat oud-minister Piet Hein Donner donderdag in Den Haag presenteerde, werd ingesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire waarbij zo’n driehonderd ouders door de Belastingdienst ten onrechte waren beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag.

Dezelfde compensatieregeling die zij ontvingen, moet worden doorgetrokken naar andere ouders die onterecht zijn gekort door de fiscus op hun toeslagen. Dit houdt onder andere in dat de fiscus onterecht ingetrokken toeslagen moet terugbetalen. Ook zullen de ouders compensatie ontvangen voor zowel materiële als immateriële schade – stress, ongemak en onzekerheid – en juridische kosten. Het gaat waarschijnlijk om 22 dossiers en ongeveer 1.800 ouders. Dat is een stuk minder dan het totaal aantal zaken dat de commissie-Donner onderzocht. Dat waren zo’n 165 dossiers, waarbij in totaal ongeveer 9.500 ouders betrokken waren.

Onterecht gekort

De toeslagenaffaire kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en Trouw en begon met een groep van zo’n driehonderd ouders betrokken bij een gastouderbureau in Eindhoven. Zij werden door de Belastingdienst ten onrechte beschuldigd werd van fraude met kinderopvangtoeslag. Hun toeslagen werden stopgezet en de belastingdienst vorderde grote bedragen terug, waarbij de kosten soms opliepen tot 20.000 euro. Het leidde bij veel van de ouders tot financiële en soms ook tot psychische problemen. Sommigen stopten met werken of verloren hun baan.

Ook in de afwikkeling van de affaire maakte de belastingdienst fouten, waardoor het lang duurde voordat de ouders gecompenseerd werden. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) stapte in de december op om de affaire en werd opgevolgd door Alexandra van Huffelen (D66).