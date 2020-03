De series van week 11: veel corruptie, moord en een fitboy die anorexia kreeg

Cleaning Up

Britse misdaadserie waarbij sociale ongelijkheid een thema is. Sam (Sheridan Smith), een schoonmaakster met een gokverslaving, probeert uit de schulden te komen door handel met voorkennis. Ze werkt in het financiële hart van Londen en hoopt na het afluisteren van een effectenmakelaar veel geld te verdienen. De risico’s zijn groot. NPO Plus, zes afleveringen.

Dirty Money 2

Een nieuw seizoen van de door Oscarwinaar Alex Gibney geproduceerde documentaireserie over corruptie. Elke aflevering van de reeks heeft een andere maker. Een van de afleveringen (‘Slumlord Millionaire’) gaat over de vastgoedtijd van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner. Verder: frauduleuze banken, vervuilende bedrijven en corrupte politici. Netflix, zes afleveringen.

Elite 3

Een nieuw seizoen van de Spaanse tienerthrillerserie. Seks, drugs en moord op een eliteschool. Netflix, acht afleveringen.

Ziek gespierd

De door NRC geproduceerde documentaire Ziek gespierd gaat over een jongen die, geïnspireerd door fitboys op Instagram, een perfect lichaam wilde. Hij kreeg anorexia en is nu zeven jaar bezig met zijn herstel. Te zien via nrc.nl/ziekgespierd, 39 minuten.