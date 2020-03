Lhbt’ers verdeeld over vertrek Huffnagel

Goed, Frits Huffnagel had het allemaal wat „leuker en liever” kunnen zeggen. Maar aanleiding om op te stappen? Nee, dat vindt Siep de Haan diens omstreden opmerking over vluchtelingen niet. „Frits is een flapuit”, zegt De Haan, een van de oprichters van de Amsterdam Gay Pride en nog altijd betrokken bij de organisatie. „Bij de Pride wisten ze dat ze iemand zouden binnenhalen die houdt van provoceren.”

Na een korte mediastorm besloot oud-VVD-politicus Frits Huffnagel deze week af te treden als voorzitter van de Amsterdam Gay Pride (AFP), de stichting die de jaarlijkse botenparade in de Amsterdamse grachten organiseert. Aanleiding was een uitspraak over vluchtelingen langs de Turks-Griekse grens.

Huffnagels exit leidt tot verdeelde reacties in de lhbt-gemeenschap. Sommige activisten juichen zijn vertrek toe. Anderen, zoals De Haan, vinden het onterecht dat de Pride-voorzitter het veld heeft moeten ruimen om zijn persoonlijke opvattingen.

In het radioprogramma Spraakmakers sprak Huffnagel zich vorige week uit tegen het opnemen van vluchtelingen uit Griekenland: „Wij zien een kind en denken oh, wat zielig. Maar we zien niet de vader die er achter staat en misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd of de moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd.”

Actiegroep NotMyPride eiste hierop het aftreden van Huffnagel. „Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen”, schreef de actiegroep in een open brief, die werd ondertekend door bijna honderd organisaties: lhbt-actiegroepen, maar ook Kick Out Zwarte Piet, Stichting Stem op een Vrouw en de Haagse Stadspartij. Zonder zijn uitspraken terug te nemen trok Huffnagel zijn conclusies – en de vier overige leden van het bestuur met hem.

Het is slecht voor de hele community Astrid Oosenbrug landelijk voorzitter COC

Volgens activist Thomas Derks, een van de initiatiefnemers van de open brief, is het aftreden van alle Pride-bestuursleden „de enige logische stap”. „Met zijn uitspraken heeft Huffnagel het vertrouwen in het bestuur geschaad.”

Huffnagel zelf vindt dat hij het slachtoffer is geworden van onverdraagzaamheid van linkse actievoerders, die hem het recht op een „afwijkende mening” hebben ontnomen. Hij deed de uitspraken over vluchtelingen „niet als Pride-voorzitter” en het onderwerp heeft volgens hem niets te maken met de lbht-gemeenschap. „Als je als community geaccepteerd wil worden door de rest van de samenleving, moet je accepteren dat mensen binnen die community andere standpunten kunnen hebben dan jij.”

De Canal Parade in Amsterdam. Foto Niels Wenstedt/ANP

Pride-oprichter Siep de Haan is het daarmee eens. „In de regenboogfamilie blijken we niet zo tolerant te zijn tegenover elkaar, terwijl we dat wel van anderen vragen.” Ook rechtse standpunten moeten mogelijk zijn binnen de homo-gemeenschap, vindt De Haan. „We stemmen niet allemaal op GroenLinks.”

Maar volgens Thomas Derks van NotMyPride klopt die redenering niet. „Het gaat hier over mensenrechten en acceptatie van vluchtelingen. Als gemeenschap staan wij voor inclusiviteit en dan kun je als Pride-voorzitter niet zomaar zeggen dat vluchtelingen niet welkom zijn in dit land.” Racisme en xenofobie, zegt Derks, „zijn geen persoonlijke meningen, zoals welke kleur je mooi vindt. Het zijn systematische vormen van onderdrukking die Pride juist moet aanpakken.”

Binnen lhbt-belangenvereniging COC heeft de affaire tot verdeeldheid geleid. Vanny Reyes, de voorzitter van de Amsterdamse afdeling, riep als één van de eersten op tot het aftreden van Huffnagel. Maar landelijk voorzitter Astrid Oosenbrug wil geen commentaar geven op het vertrek van het Pride-bestuur. „De polarisatie die over dit onderwerp is ontstaan, doet me groot verdriet. Het is slecht voor de hele community.” Reyes reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken om commentaar.

Siep de Haan hoopt dat Huffnagel en de rest van het Pride-bestuur terugkomen op hun besluit om op te stappen. „De huidige club doet het heel erg goed.”