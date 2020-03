Chelsea Manning moet van rechter worden vrijgelaten

De Amerikaanse oud-militair Chelsea Manning moet direct worden vrijgelaten uit de gevangenis, waar ze sinds mei vorig jaar werd vastgehouden omdat ze weigerde te getuigen bij een juridisch onderzoek naar klokkenluiderssite WikiLeaks. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat Virginia donderdag bepaald, meldt AP.

Manning, een voormalige inlichtigenanalist bij het Amerikaanse leger die geheime informatie lekte aan WikiLeaks, mag van de rechter niet langer worden opgesloten omdat de zogenoemde Grand Jury die haar had opgeroepen om te getuigen, is ontbonden. Een hoorzitting over haar zaak die voor vrijdag stond gepland, is geannuleerd.

Manning zat sinds mei in de cel om haar te bewegen te getuigen bij een onderzoek naar WikiLeaks. Ook kreeg ze een boete voor haar weigering te getuigen, die dagelijks met 1.000 dollar opliep. De rechter handhaafde die boete, die 256.000 dollar (229.000 euro) bedraagt. Manning had nog zes maanden in hechtenis kunnen blijven als de Grand Jury haar werk had voortgezet.

Obama verleende Manning strafvermindering

Chelsea Manning - voorheen bekend als Bradley Manning - lekte in 2010 geheime informatie over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan aan Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Daarvoor werd ze in 2013 veroordeeld tot 35 jaar celstraf. Oud-president Obama verleende haar vlak voor het einde van zijn regeerperiode in 2017 strafvermindering.

Justitie in de VS wil echter nog hulp van Manning bij rechtsvervolging van Assange. Hij zou Manning hebben geholpen om een computernetwerk van het Amerikaanse ministerie van Defensie te kraken.

Assange werd in april vorig jaar gearresteerd door Britse autoriteiten, nadat hij zich bijna zeven jaar had verscholen in de ambassade van Ecuador in Londen. De oprichter van WikiLeaks voert een juridische strijd tegen uitlevering aan de Verenigde Staten.

Advocaten van de 32-jarige Manning zeiden woensdag dat ze in de gevangenis een zelfmoordpoging heeft gedaan. Volgens aanklagers was het haar plicht om mee te werken aan het justitiële onderzoek.