Chaos op Schiphol: ‘Dit was onze huwelijksreis’

Stephanie en Bratt Miller uit Californië hadden zich hun huwelijksreis in Amsterdam bepaald anders voorgesteld. Het jonge stel had woensdagavond na aankomst in Nederland nog net tijd voor een etentje, maar staat nu alweer op Schiphol. „Ik heb vanaf drie uur vannacht met mijn moeder zitten bellen”, vertelt Stephanie, „om te kijken hoe we terug kunnen komen”.

Het plan was om nog vier dagen lang hun huwelijk te vieren, maar de onrust en onzekerheid rondom het inreisverbod betekent dat ze zo snel mogelijk terugwillen – ook al vallen Amerikanen die uit Europa aankomen officieel buiten het inreisverbod. Nu is het afwachten of de luchtvaartmaatschappij eerder een plekje voor ze heeft.

Halsoverkop terug naar VS

Het is chaos op Schiphol. De door president Trump aangekondigde reisrestricties naar de Verenigde Staten leiden donderdagochtend tot een hoop bezorgde reizigers op het vliegveld. In een zich almaar uitbreidende rij in de vertrekhal staan mensen die niet weten waar ze nu aan toe zijn. Kunnen zij nog op vakantie of familie bezoeken in de Verenigde Staten?

Het inreisverbod gaat vrijdagnacht in. Volgens Trump zal het verbod in ieder geval dertig dagen gelden. De president liet daarbij weten dat inwoners van de VS na een grondige controle wél terug het land in mogen.

Toch proberen veel Amerikanen op Schiphol halsoverkop om vóór vrijdag hun eigen land in te komen. Rijen vol proberen nu alvast hun ticket om te boeken en deze donderdag nog te vertrekken. Op basis van Trumps uitspraken is dat dus niet nodig, maar uit de drukte en onrust in de vertrekhal blijkt dat veel Amerikanen liever safe than sorry zijn.

‘Naar mijn broer in Pittsburgh’

Vooral alle Nederlandse reizigers die deze donderdag op het punt stonden te vertrekken naar Amerika, komen door de maatregelen van Trump voor grote teleurstellingen te staan.

„Ik zou op bezoek bij mijn broer in Pittsburgh”, zegt tiener Stijn Stormink beteuterd. Hij werd middenin de nacht wakker geappt door zijn broer in Amerika, die hem vertelde over de nieuwe maatregelen.

Naast Stijn staat zijn moeder, Jolanda, die vertelt dat ze zojuist besloten hebben dat Stijn toch niet gaat, omdat de terugvlucht onzeker is; het KLM-personeel kan niet garanderen dat ze binnenkort nog passagiers kunnen ophalen uit Amerika, laat Stijn zich door een steward vertellen.

Die onzekerheid kan hij zich niet permitteren, want over een paar weken heeft hij tentamens. „Echt balen”, vindt Stijn, want hij heeft zijn broer al maanden niet gezien. Het geld van de vlucht krijgen ze terug. „Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste”, zegt Jolanda. Dan maar een kop koffie, en terug naar huis.

Terwijl de rij met mensen zich blijft uitbreiden, probeert het KLM-personeel met man en macht de chaos in goede banen te leiden, en rustig aan reizigers uit te leggen wat te doen. Het wordt de reizigers al snel duidelijk dat dit ook voor het personeel een ongewone en onverwachte situatie is.

Reizigers krijgen te horen dat er weinig beloftes kunnen worden gedaan en er geen uitsluitsel kan worden gegeven, omdat de maatregel nog maar net van kracht is. Het voornaamste advies dat niet-Amerikaanse reizigers donderdagochtend te horen krijgen is om alleen naar de VS te vertrekken als dat echt noodzakelijk is. Constant rent het personeel heen en weer van reizigers naar collega’s, om te overleggen of er al meer bekend is.

Onzekere reizigers

De vertrekhal fungeert voor veel reizigers als een belangrijk informatiepunt. De overvloed aan nieuwsberichten maakt reizigers onzeker, en sommigen komen op Schiphol voor duidelijkheid.

Zoals Tammo Goudsmit uit Boston. Hij is twee weken op bezoek bij zijn zoon die in Amsterdam studeert. Zijn terugreis stond gepland voor 18 maart, maar na alle nieuwsberichten van donderdagochtend is hij toch naar Schiphol vertrokken om te vragen of hij kan blijven.

De grondstewardess stelde hem gerust: als Amerikaans staatsburger kan hij gewoon zijn vakantie in Nederland afmaken. Wel krijgt hij het advies om de komende 48 uur het nieuws goed in de gaten te houden, want volgens de stewardess weet niemand wat er staat te gebeuren.