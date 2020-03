Brabantse ziekenhuizen testen hun personeel niet langer op coronavirus

De ziekenhuizen in Brabant testen hun personeel niet langer op het nieuwe coronavirus. Dat hebben de acute zorgverleners verenigd in het ROAZ Brabant deze donderdagavond besloten. Reden is dat er nog te weinig tests voor handen zijn. Liever gebruiken de ziekenhuizen de beperkt beschikbare tests voor patiënten die op de spoedeisende hulp binnenkomen met benauwdheidsklachten, koorts en/of hoest.

Het nieuwe coronavirus is al te ver verspreid onder de Brabantse bevolking om nog iedereen te testen, legt voorzitter Bart Berden van ROAZ Brabant uit. Donderdag werd bekend dat 275 Brabanders positief zijn getest op het virus. Uit een eigen steekproef onder 602 personeelsleden, afgelopen weekend, bleek dat in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Bredase Amphia Ziekenhuis 9 procent van het personeel besmet is.

Berden: „We hadden ook mensen getest met lichte klachten, die niet voldoen aan de RIVM-definitie voor een test. Aangezien zo veel van hen besmet zijn, zouden we íedereen met lichte verschijnselen moeten gaan testen. Dat is zinloos en legt een te groot beslag op de testcapaciteit.” Het testen kost ook tijd, vertelt Berden, en die tijd heeft het personeel nodig voor de zorg. Strenge hygiënemaatregelen staan nu bovenaan, omdat iedereen in potentie besmet kan zijn.

In verschillende Brabantse ziekenhuizen liggen nu op intensive-careafdelingen een twintigtal coronapatiënten. De maatregelen die het kabinet en RIVM donderdag aankondigden, juicht Berden toe. „Mogelijk moeten we in Brabant nog verdergaande maatregelen treffen. We gaan in elk geval heel intensief samenwerken om dit allemaal op te vangen.”