Ochtendspreekuur op de huisartsenpraktijk. Het is even wennen om geen handen meer te schudden en ik verontschuldig mij aan de patiënten die ik binnenroep. Hier is breed begrip voor. Totdat een dame met een hoofddoek met uitgestoken hand op mij afloopt en verontwaardigd reageert op mijn weigering deze te beantwoorden. „Zo, dan weten jullie ook eens hoe dat voelt”, zegt ze lachend.

