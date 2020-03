2.000 euro voor migranten op Griekse eilanden om naar huis te keren

Migranten op de Griekse eilanden kunnen tijdelijk aanspraak maken op 2.000 euro als ze vrijwillig terugkeren naar hun thuisland. Met de financiële handreiking probeert de EU iets te doen aan de overbevolkte kampen zoals Moria op het eiland Lesbos.

Het bedrag is ruim vijf keer zoveel als waar migranten momenteel aanspraak op kunnen maken bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het aanbod blijft slechts een maand staan, maakte zei eurocommissaris Ylva Johansson donderdag bekend tijdens een bijeenkomst in Athene. Zij houdt rekening met 5.000 migranten die mogelijk mee willen doen aan deze regeling.

Johansson noemt het een „kans om de druk op de eilanden te verminderen” en om iets te doen tegen de „onacceptabele” omstandigheden in de kampen. Hoewel vluchtelingen kunnen niet terug naar hun thuisland, concludeert de eurocommissaris, maar bepaalde economische migranten willen mogelijk wel van de regeling gebruikmaken omdat ze toch niet verwachten dat ze in de EU kunnen blijven.

Noodfonds

De regeling wordt gefinancierd met de 700 miljoen euro die de EU eerder deze maand apart heeft gezet voor Griekenland. Het wordt uitgevoerd door de Griekse autoriteiten in samenwerking met de IOM en Frontex, het Europese grensagentschap.

Volgens Johansson hebben bovendien zeven lidstaten beloofd om 1.600 minderjarigen op te vangen die zonder familie of andere begeleiding in de kampen zitten. Alleen al in kamp Moria zitten momenteel meer dan 18.000 mensen, terwijl er oorspronkelijk plek was voor 2.200.