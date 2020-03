Wat betekent Weinsteins vonnis voor MeToo?

Vandaag hoort filmproducent Harvey Weinstein hoe lang hij de cel in moet. Schuldig aan aanranding en verkrachting is hij door een jury al bevonden, maar wat zijn straf is hoort hij vandaag. Een doorbraak, zegt columnist Joyce Roodnat. Maar, de zaak-Weinstein legt ook de zwakte van rechtspraak en MeToo bloot: want hoe vervolg je een systeem?

Lees hier de column van juridisch commentator Folkert Jensma over zedendelicten en het strafrecht: Met zedendelicten kan strafrecht maar weinig

