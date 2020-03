Wat als het coronavirus de democratie op slot gooit?

Terwijl maandag de beurzen wereldwijd kelderden, gaf het Amerikaanse gezondheidscentrum CDC een nieuw advies uit. Om het coronavirus in te dammen zouden onder anderen mensen van boven de zestig jaar „niet-essentiële vliegreizen” en „menigtes” beter kunnen mijden. Dit was niet alleen een ingrijpend advies voor de ruim 70 miljoen Amerikanen die in deze doelgroep vallen. Maar ook voor de mensen die momenteel druk zijn de VS te beschermen tegen het virus en zijn economische impact: politici in Washington.

Want Amerikaanse volksvertegenwoordigers reizen veel, begeven zich regelmatig in menigtes én zijn relatief oud. In het Huis valt dit laatste nog enigszins mee: de gemiddelde afgevaardigde is 58 jaar. Vooral de Senaat, waar anciënniteit beloond wordt met macht, is hoogbejaard: twee derde van de senatoren is zestig-plus. Twee partijleiders gaan al richting tachtig. Democratisch speaker van het Huis, Nancy Pelosi, is 79. De Republikeinse senaatsbaas Mitch McConnell slechts een jaartje jonger.

Bovendien is hun werkplek precies zo’n „drukke, afgesloten of slecht geventileerde plek”, waartegen het CDC waarschuwt. Door de gangen van het Capitool lopen dagelijks ook duizenden toeristen en bezoekers. Er zijn extra handpompjes met desinfectiegel neergezet, maar het Congres blijft open. Een 72-jarige partijgenoot die maandag voorstelde congresleden te laten terugkeren naar hun thuisdistricten, werd binnenskamers door Pelosi teruggefloten. „Wij zijn de kapiteins van het schip. Wij vertrekken als laatste.”

Minder vergaderen

Het tekent het dilemma waarmee politieke beleidsmakers wereldwijd worden geconfronteerd. Om het virus te bestrijden en rust uit te stralen, willen ze blijven vergaderen. Maar als ook zij ziek worden, kan dit de continuïteit van het landsbestuur en de virusaanpak in gevaar brengen.

In Iran bijvoorbeeld grijpt het virus hard om zich heen onder de bestuurlijke elite. Vorige week was volgens staatsmedia al een tiende van het parlement besmet. Twee volksvertegenwoordigers, onder wie een naaste vertrouweling van opperste leider Khamenei, overleden aan Covid-19. De onderminister van Volksgezondheid, hoofd van een corona-werkgroep, gaf zwaar zwetend en kuchend een persconferentie.

Later bleek ook hij besmet, evenals zijn evenknie Nadine Dorries in Londen. De Britse staatssecretaris voor Zorg zit sinds vrijdag in quarantaine. Het Britse Lagerhuis zat echter woensdagmiddag gewoon weer volgepakt voor het vragenuurtje met de premier en de presentatie van de begroting.

Elders in Europa raakt het virus de politiek al harder. In Spanje gingen de 52 volksvertegenwoordigers van de ultrarechtse partij Vox deze week preventief in zelfquarantaine, daags nadat hun leider besmet bleek. Het Spaanse parlement schort het werk een week op, maar blijft open, stelde de voorzitter. De leider van de rechtse PP riep Vox-collega’s op zich te laten testen. Als ze niet besmet blijken, kunnen ze weer aan de slag. „In een democratie gaat het parlement niet op slot. Democratie gaat zelfs tijdens een oorlog niet in quarantaine.”

De vraag is hoelang die ferme opstelling standhoudt. Het Europees Parlement kortte deze week zijn vierdaagse plenaire sessie in tot twee dagen. En vergaderde niet, zoals gepland, in Straatsburg, maar in Brussel, om het reizen te beperken. De Europese Raad van regeringsleiders besloot dinsdag om niet in persoon, maar per videoverbinding te confereren over het virus.

Trump ‘niet getest’

Nog een risico, zeker in landen met een districtenstelsel, is dat volksvertegenwoordigers daar veel reizen om onder hun kiezers te komen. Vorige week al stond het Britse Lagerhuislid Carol Monaghan stil bij de vraag of MP’s potentiële super spreaders zijn. Immers: ze zitten vier dagen per week opeengepakt in Westminster, om daarna op vrijdag spreekuur te houden in hun district. Tegelijkertijd staan zij professioneel vaak in rechtstreeks contact met regeringsleiders of ministers in de hoofdstad.

In de VS zijn zes volksvertegenwoordigers in thuisquarantaine gegaan, vijf van hen nadat ze op de conservatieve jaarbeurs CPAC een besmette man hadden ontmoet. Enkelen van hen hadden daarna ook nog contact met president Trump en diens coronacoördinator en vicepresident Pence.

Trump, die er geen geheim van maakt smetvrees te hebben, werd maandag tijdens een persconferentie gevraagd of hij zich al had laten testen. De president liep op dat moment al de zaal uit en gaf geen antwoord. Zijn woordvoerder verklaarde later dat Trump zich niet heeft laten testen, omdat hij maar kort contact had met de bewuste volksvertegenwoordigers en zij geen symptomen vertonen. „De president blijft kerngezond.”