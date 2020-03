VS arresteren 600 verdachten gelinkt aan Mexicaans drugskartel

Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn ruim zeshonderd verdachten gearresteerd die in verband worden gebracht met activiteiten van een Mexicaans drugskartel. Zij werden opgepakt bij een gezamenlijke operatie van de Amerikaanse justitie en drugsbestrijdingsorganisatie DEA, zo maakten beide organisaties woensdag bekend. Bij de arrestatiegolf zijn „aanzienlijke hoeveelheden geld en drugs” in beslag genomen.

De actie is omgedoopt tot ‘Project Python’ en is het resultaat van zes maanden opsporingswerk. Het onderzoek richt zich specifiek op het Jalisco-kartel (Cártel de Jalisco Nueva Generación of kortweg CJNG). Dat kartel is volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie onder meer actief in grote Amerikaanse steden zoals Los Angeles, New York, Chicago, Houston en Atlanta.

Tot dusver zijn in het onderzoek 350 aanklachten ingediend tegen leden van het kartel. „Project Python is de grootste klap die de Amerikaanse autoriteiten hebben uitgedeeld aan CJNG, en dit is nog maar het begin”, schrijft DEA-topman Uttam Dhillon in een verklaring. Volgens de drugsbestrijdingsorganisatie is het Mexicaanse kartel verantwoordelijk voor de productie en distributie van tonnen aan verboden drugs, waaronder cocaïne en heroïne. De DEA noemt CJNG daarnaast een van ‘s werelds grootste producenten van het verslavende middel methamfetamine, dat vaak ‘crystal meth’ of ‘ice’ wordt genoemd.

El Mencho

Het Jalisco-kartel is de laatste jaren uitgegroeid tot een machtige en uiterst gewelddadige organisatie, die ook aanslagen op de politie niet schuwt. De leider is Nemesio Oseguera Cervantes, ook wel bekend als ‘El Mencho’. Hij wordt al langere tijd gezocht door de Amerikanen, die daarbij in 2018 het tipgeld voor informatie die leidt tot zijn arrestatie verhoogden tot 10 miljoen dollar.

Een maand geleden werd de zoon van El Mencho opgepakt in Mexico en uitgeleverd aan de VS. Hij wordt verdacht van drugshandel en vuurwapengebruik. Eind februari werd ook de dochter van El Mencho gearresteerd op verdenking van financieel gewin door drugshandel.