Voetbalsucces als troost voor de opgesloten burgers van Bergamo

De bedoeling was dat vierduizend supporters van Atalanta in Spanje getuige zouden zijn van een sensationele prestatie van hun club. In plaats daarvan zaten zij dinsdagavond thuis, opgesloten, kijkend naar een knockoutwedstrijd in de Champions League die op voorhand al aan glans had verloren door de corona-crisis in hun stad.

Atalanta Bergamo is de club uit de gelijknamige stad in Lombardije, veertig kilometer van Milaan. Doorgaans bekend om zijn Middeleeuwse steegjes en basilieken, nu vanwege de voetbalprestaties van Atalanta en vooral: de strijd tegen Covid-19.

De stad bevindt zich midden in de virushaard met inmiddels 1.472 besmettingen in de regio, op een totaal van 8.514 in Italië. Dinsdag, toen de spelers van Atalanta in voorbereiding waren op hun return bij Valencia (thuis wonnen ze met 4-1), haalde een noodkreet van dokter Daniele Macchini van het Humanitas Gavazzeni-ziekenhuis in Bergamo de internationale pers. In een filmpje vergeleek de arts de bestrijding met oorlog.

Macchini sprak over een tsunami aan geïnfecteerde patiënten. Artsen zijn oververmoeid, zei hij, en hebben al dagen hun familie niet gezien om besmetting van geliefden tegen te gaan. Op intensive cares in de regio is amper nog plek. „Ik wil niemand bang maken. Maar we moeten beseffen dat de bedreiging echt is.”

Een wrang contrast

De woorden van dokter Macchini versterkten het bittere contrast dat zich dinsdag aftekende. Atalanta Bergamo, de club van Hans Hateboer en Marten de Roon, nam nooit eerder deel aan de Champions League. En nu de spelers de kwartfinale in het vizier hadden, was het niet alleen wrang dat hun fans niet mee mochten reizen, maar ook dat al die supporters zoveel mogelijk binnen dienden te blijven op verzoek van de regering. In een stad waar het openbare leven tot stilstand is gekomen, met lege schappen en dichte scholen, is een voetbalfeestje in de kroeg voorlopig een illusie. „Spelen zonder publiek vindt niemand leuk”, zei Atalanta-coach Gian Piero Gasperini, „maar het kan wel een troost bieden voor al die mensen die thuis opgesloten zitten.”

Al snel werd duidelijk dat Valencia-Atalanta een van de vele wedstrijden zou worden die zonder publiek worden gespeeld. Nu het virus door Europa waaiert, ontkomt ook het voetbal niet aan noodmaatregelen. In de Champions League worden ook de wedstrijden FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea achter gesloten deuren gespeeld, net als onder meer Getafe-Internazionale, Sevilla-AS Roma en LASK Linz-Manchester United in de Europa League.

Hetzelfde geldt voor competitieduels in Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Griekenland, Polen en Bulgarije. In Italië en Zwitserland liggen de competities helemaal stil. Ook bij de play-offs Slowakije-Ierland en Noorwegen-Servië voor het EK 2020 is geen publiek welkom.

Maatregelen in de eredivisie

In Nederland cancelde de veiligheidsregio Noord-Brabant de drie eredivisieduels die komend weekend in Brabant zouden gespeeld: PSV-FC Emmen, Willem II-SC Heerenveen en RKC-FC Groningen. De KNVB last geen duels af, maar volgt slechts overheidsmaatregelen. De bond pleit daarbij voor verschuiven in plaats van duels achter gesloten deuren. „Pas als verschuiven geen optie meer is omdat het competitieverloop in gevaar komt, dan gaan we zonder publiek spelen”, aldus een woordvoerder.

In Engeland zijn lege stadions een kwestie van tijd, denkt coach Pep Guardiola van Manchester City. „Maar we dienen onszelf af te vragen of spelen in een leeg stadion de bedoeling is. Als de mensen niet kunnen komen, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Ik wil zonder publiek echt niet spelen in de Champions League, de Premier League of andere bekertoernooien .”

De spelers van Atalanta Bergamo zullen inmiddels beseffen dat je ook voor je fans kunt spelen als zij er niet zijn. Juist dan, misschien wel, als teken van hoop in bange dagen.