Twee zeldzame witte giraffen gedood door stropers in Kenia

Stropers in Kenia hebben twee zeldzame witte giraffen gedood. Hierdoor is er wereldwijd nog maar één witte giraf in het wild over. Dat hebben Keniaanse natuurbeschermers dinsdag bekendgemaakt, meldt de Britse omroep BBC.

De giraffen leefden in een nationaal park en zijn drie maanden geleden voor het laatst levend gezien. De karkassen van het vrouwtje en het jong zijn gevonden nabij een dorpje in het noordoosten van Kenia. De stropers zijn niet gepakt.

De witte giraffen haalden het nieuws in 2017, toen ze op video werden vastgelegd:



Het gaat slecht met de wereldpopulatie giraffen, die sterk is geslonken door urbanisatie en stropers die de dieren doden voor hun huid. Van 155.000 giraffen in 1985 daalde het aantal giraffen met 40 procent, tot 97.000, in 2015. Momenteel zijn er nog zo’n 68.000 volwassen exemplaren in het wild, aldus de African Wildlife Foundation.

De witte giraffen hadden de afwijking leucisme, waardoor hun huid verminderd pigment aanmaakt. Dit is iets anders dan albinisme, waarbij geen melanine, wat het bruinen van de huid veroorzaakt, wordt aangemaakt en vaak rode ogen voorkomen.