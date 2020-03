Terug naar 100 km/u, net als vroeger

Ik rijd honderd als Den Uyl opdondert, stond op veel bumperstickers van automobilisten bij de invoering van de eerste maximum snelheid op snelwegen in de jaren zeventig. 100 kilometer per uur rijden was een besluit van het kabinet van de sociaal-democratische voorman Joop den Uyl.

De wil om hard te rijden is van alle tijden. Net als de weerstand daartegen, vanwege onveiligheid, herrie en vervuiling. Steevast komt de vraag op; heeft de overheid de plicht in te grijpen als hard wordt gereden? Of moet ze zich daar niet mee bemoeien? Hardrijders, zo leert een korte geschiedenis van snelheidslimieten in Nederland, vinden meestal dat ze zelf de risico’s kunnen inschatten en gruwen van het beperken van hun vrijheid, waarvan uitgerekend de auto de belichaming is. Tegenstanders vinden dat de overheid burgers moet beschermen tegen gevaren op de weg, een ongezond milieu en kwijnende natuur. Al dan niet afgedwongen door de rechter, zoals de huidige verlaging naar 100 kilometer per uur. „Wat je ziet, is een permanente strijd tussen vrijheid en gebondenheid”, zegt Hans Buiter, verenigingshistoricus van de ANWB.

Hoe hard heeft de auto mogen rijden? Wanneer werden de eerste limieten ingesteld? De geschiedenis van de snelheidslimiet.

1895 De limietloze jaren

Het is niet duidelijk wanneer de eerste auto in Nederland reed. Als meest betrouwbare bron geldt tegenwoordig een krantenbericht over een textielfabrikant uit Tilburg, Jos Bogaers. Hij zou in 1895 een auto in bezit hebben gehad die „bij een goede weg een snelheid van 20 kilometer per uur” reed. De Tilburger was er vroeg bij, want pas drie jaar later, in de zomer van 1898, werd een rally met zestig auto’s gehouden van Parijs naar Amsterdam en terug, die een enorme propaganda voor de auto zou betekenen. De voertuigen reden tijdens de wegwedstrijd gemiddeld 40 kilometer per uur, soms zelfs 60 en 70.

In 1900 reden er tweehonderd auto’s in Nederland. Snelheidslimieten waren er niet; het was aan de vele andere gebruikers van de straat zich uit de voeten te maken. Tien jaar later waren er tweeduizend auto’s en bij het begin van de Tweede Wereldoorlog honderdduizend, op bijna negen miljoen inwoners; één op bijna negentig inwoners. Ter vergelijking: vorig jaar was er een personenauto op elke twee Nederlanders.

Namens een groot aantal milieu- en belangenorganisaties werd in 1986 gedemonstreerd tegen plannen voor een verhoging van de maximum snelheid. Service van de ANWB voor de automobilisten, 1957. Een persconferentie in 1980 om de maximumsnelheid te verlagen.

