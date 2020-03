Stem ook bij de voetenkus eerst het aantal tikken af

Optie 1. Illustraties Sharon Coone

Mark Rutte had nog een beetje moeite met zijn eigen advies, bleek nadat hij verteld had dat we geen handen meer mogen schudden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en toen zélf RIVM-baas Jaap van Dissel een handje gaf. Het handenschudden zit zo in het systeem dat níéts doen niet gaat. Wat kunnen we wel doen? Hieronder vijf alternatieven, en enkele valkuilen.

1. Voetenkusje

Het tegen elkaar tikken van de voeten (binnenkant tegen binnenkant) biedt voldoende afstand en voorkomt fysiek contact door twee paar schoenen. Het komt – met een beetje fantasie – enigszins in de buurt van het geven van drie kussen op de wang. Er zijn al talloze filmpjes opgedoken, met name uit China, waarop wordt voorgedaan hoe het moet. Maar pas op, om te voorkomen dat het typisch Nederlands ongemakkelijk wordt (want kussen we nu één of drie keer?) is het handig voorafgaand aan de begroeting de hoeveelheid tikken af te stemmen.

2. Met de elleboog

De begroeting door middel van de elleboogstoot, waarbij men elkaars elleboog aantikt, komt dichter in de buurt van het gebruikelijke handen schudden. Met als bijkomende voordeel dat deze methode op het allerlaatste moment ingezet kan worden, in een soort schijnbeweging. Wie lenig genoeg is zou het zelfs als alternatieve high-five kunnen gebruiken. Puntje van aandacht is het niezen. Mocht u, zoals eerder aangeraden door het RIVM, uw elleboogholte als niesnis hebben gebruikt, ga dan voor een andere optie.

Optie 2.

3. Smile and wave

Het leuke aan zwaaien is dat de zwaaier het helemaal naar eigen smaak kan uitvoeren. Probeer diverse opties uit en ontdek wat goed voelt. Voor een koninklijk gevoel kunt u ‘de wuif’ testen. Ga met uitgestoken duim en pink voor surfvibes. Of geef de innerlijke rocker de ruimte door pink en wijsvinger uit te steken en een stotende beweging te maken. Juist op zoek naar iets vredelievenders? Hou wijs- en middelvinger in de lucht en glimlach lief – onthou wel: de handpalm moet naar voren wijzen.

Optie 3.

4. Niet zwaai maar waai

In Thailand moeten ze überhaupt niets weten van dat handen schudden. Men begroet elkaar daar met de ‘wai’ (spreek uit als waai). De wai voert u uit door de binnenkant van uw handen tegen elkaar te zetten. Handig, want de andere partij ziet direct dat u geen hand vrij heeft om te schudden.

Optie 4.

5. Met de heupen

Liever een beetje gek? Dan kan de hip bump, een soort elleboogstoot maar dan met de heupen, uitkomst bieden. Maar bij twijfel: niet doen. Deze beweging heeft een vrij sukkelig en ouderwets karakter en kan gênant uitpakken. Dus op kantoor: niet doen. Bij vrienden van je kinderen: niet doen. Bij nader inzien: misschien maar gewoon niet doen.

Optie 5. Sharon Coone