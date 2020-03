Spaanse fotografe Laia Abril wint Foam Paul Huf Award

De Spaanse fotografe Laia Abril (1986) heeft de Foam Paul Huf Award gewonnen, de jaarlijkse prijs voor een talentvolle fotograaf onder de 35 jaar. Dat heeft het Amsterdamse fotografiemuseum Foam woensdagmiddag bekendgemaakt.

De jury koos de inzending van Abril uit 95 portfolio’s uit 27 landen, die door dertig fotografiekenners waren geselecteerd. Ze wint de prijs voor haar langetermijnproject The History of Misogyny, de geschiedenis van de haat tegen vrouwen. Laia Abril had de eerste twee hoofdstukken ingestuurd, over abortus en verkrachting.

Twee jaar geleden verscheen het eerste boek uit wat een reeks moet worden: On Abortion: And the repercussions of lack of access. Daarin documenteerde Abril de gevaren en schade veroorzaakt door het gebrek aan legale, veilige en vrije toegang van vrouwen wereldwijd tot abortus.

De jury prijst Abril om de volharding waarmee ze zich vastbijt in actuele maatschappelijke onderwerpen. „De manier waarop zij deze ongemakkelijke onderwerpen in beelden weet te vangen, is echt van belang en moet door een zo groot mogelijk publiek worden gezien.”

Foto Laia Abril

Abril krijgt een geldbedrag van 20.000 euro en een solotentoonstelling in Foam, later dit jaar. De prijs wordt voor de veertiende keer uitgereikt. Onder de eerdere winnaars de Amerikanen Alex Prager en Taryn Simon, de Zuid-Afrikaan Pieter Hugo en de Japanners Daisuke Yokota en en Momo Akabe.

Paul Huf (1924-2002), de man naar wie de prijs is vernoemd, was een bekende Nederlandse portretfotograaf en een ambassadeur van Foam.