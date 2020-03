Modeshows in Amsterdamse metro’s, bluescafés en huiskamers

Na vier edities onder leiding van mode-ondernemer Danie Bles begint de Amsterdam Fashion week weer vaste vorm te krijgen: in september een ‘volwaardige’ editie, in maart de compacte ‘studioversie’, die dit keer precies twee dagen besloeg. In plaats van de tent die voor de eerste editie werd opgetrokken op het Museumplein, werd nu gebruikgemaakt van bestaande locaties in en rondom de hoofdstad. Het programma was lang niet zo commercieel als door velen werd gevreesd. Ja, Scotch & Soda, een van de internationaal succesvolste Nederlandse merken van het moment, greep de modeweek aan om de eerste zonnebrillencollectie te presenteren, maar er was genoeg jong, eigenzinnig talent dat de Amsterdam Fashion Week de moeite waard maakte.

Zoals Elzinga, het modemerk van Lieselot Elzinga en Miro Hämäläinen, die een kleine twee respectievelijk drie jaar geleden afstudeerden aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Voor hun eerste Nederlandse presentatie – eerder gaf het merk ook tijdens de London Fashion Week een presentatie – hadden ze het legendarische bluescafé Maloe Melo afgehuurd, waar Lieselot Elzinga al sinds haar vroege tienerjaren rondhangt; ze is ook basgitarist.

Op het podium stond de band van haar vader en stiefmoeder, laatstgenoemde was net als de twee achtergrondzangeressen gekleed in een mini-jurk van Elzinga met noppen in verschillende kleuren en formaten. Door het kleine zaaltje dansten 21 modellen in al even vrolijke stukken uit de collectie voor najaar 2020: breedgeschouderde jasjes met een grote houndstooth-print, uitbundige, gedessineerde blouses en jurkjes in klankkleuren als hardroze, felrood en appelgroen, een vrolijk gestreept pak, hier en daar een stuk van zwart lak – het soort opgewekte kleding dat begin jaren tachtig populair was in het uitgaansleven, al zijn de enorme pofmouwen dan weer heel 2020. Toen de ergste drukte voorbij was, klom Lieselot Elzinga zelf het podium op om een paar nummers mee te spelen.

Vrijdag verplaatste het modecircusje zich naar kunstcentrum Het Hem in Zaandam. In een bijgebouw was een expositie van jonge talenten die in september een show zullen geven onder leiding van modeontwerper Duran Lantink. Het werk oogde nog niet heel overtuigend, maar de kilte en het gebrek aan licht in het leegstaande gebouw hielpen niet. In het Hem zelf showde Danielle Cathari haar voorjaarscollectie. Cathari heeft wat je noemt een bliksemcarrière gehad: in 2017, toen ze nog studeerde aan het AMFI in Amsterdam, werd ze door VFiles, een Amerikaanse organisatie die jong talent stimuleert, uitgenodigd te showen tijdens de New York Fashion Week. De kledingstukken die ze had gemaakt van verknipte Adidas-trainingspakken leidden tot een uitnodiging om onder haar eigen naam een collectie te maken voor het sportmerk.

Cathari’s vierde collectie voor Adidas ligt nu in de winkel. Sinds 2018 heeft ze ook een eigen vrouwenstreetwearlabel. Voor de presentatie van haar voorjaarscollectie 2020 had ze een decor laten optrekken in de vorm van een huiskamer in midcentury-stijl. Modellen kwamen binnen, deden of ze een potje aan het dammen waren, gingen rond met hapjes, et cetera. De collectie – blouses, lange en korte joggingbroeken, hoodies – viel vooral op door het kleurgebruik: donkerbruin, paars, lichtgeel, zachtgroen, oranje – het geheel oogde fris en eigentijds.

Speels gebruik van stropdassen

Vaste gast op de modeweek nieuwe stijl is Ninamounah, het merk van Rietveld-alumna Ninamounah Langestraat. In de nog geen drie jaar dat ze bezig is, bouwt ze steeds een beetje verder aan haar eigen stijl: spannende, genderloze, gewaagde variaties op het klassieke pak, motorkleding, lieslaarzen met vierkante neuzen, die ze in haar show laat dragen door lang niet altijd jonge modellen. Voor de show van haar najaarscollectie voor 2020, haar overtuigendste tot nu toe, had ze een enorme zaal in het Hem tot haar beschikking.

Uitschieters in de door een band begeleide show waren een leren pak dat de drager aan de achterkant bijna helemaal bloot liet, kledingstukken waarin speels gebruik was gemaakt van stropdassen en de kunststof tassen met afgietsels van geslachtsdelen erop, een samenwerking met de Antwerpse kunstenaar Stef Van Looveren. Drie modellen liepen op stelten, een verrassend element dat nog eens benadrukte hoe goed Langestraat is met het spelen met proporties – de ontwerpen waren aangepast aan de extra lange benen.

De uitsmijter van de modeweek was zaterdagavond een show van G-Star. Het 31 jaar oude denimmerk was ooit het trotse vlaggenschip van de Nederlandse mode, met eigen winkels in China en de VS, maar de laatste tijd is het stiller rond het merk. In interviews liet de huidige leiding weten dat het zich weer meer op Nederland gaat richten. De show was een samenwerking met het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf van Amsterdam. Genodigden stapten op station Noord op de Noord/Zuidlijn, de modellen volgden een halte later. Bij halte Zuid was de show afgelopen. Dat de coupés ook toegankelijk bleven voor reguliere reizigers, gaf het geheel iets surrealistisch.

Dat de show geen succes werd, kwam niet alleen doordat de muziek maar niet aan wilde gaan. G-Star had ervoor gekozen oude, tamelijk monumentale showstukken te combineren met kledingstukken uit de nieuwe collectie, iets dat prima past in het huidige tijdsgewricht waarin niet genoeg gerecycled kan worden. Het vereist wel een goede styling om zoiets overtuigend neer te zetten. In de metro zag het er vooral achterhaald uit: te zwaar, te weinig nonchalant. Het leek of de mensen van G-Star zelf nooit met het openbaar vervoer gaan en totaal niet weten wat er leeft onder modebewuste Nederlanders.