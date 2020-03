Rotterdamse haven maakt zich op voor terugval van containers

Je zou het de storm voor de stilte kunnen noemen.

Als schepen uit China ongeveer zes weken onderweg zijn naar Rotterdam, en het land sinds eind januari door de uitbraak van Covid-19 fors minder is gaan produceren, dan verwacht je nu langzamerhand lege kades. Maar het tegendeel is – voorlopig – waar, blijkt uit een rondgang van NRC. Van de acht benaderde partijen die actief zijn in de haven, reageerden vijf opslag- en overslagbedrijven. Vooral die laatste hebben het op dit moment juist druk: zij werken nog de achterstanden weg van de stormen die in februari de haven een paar dagen min of meer stillegde.

„Die dagen konden we eigenlijk niks doen”, vertelt André Kramer, directeur van overslagbedrijf Kramer Group. „Het kost wel even tijd om dat weer in te halen.” Rob Bagchus, woordvoerder van European Container Terminals (ECT): „We hebben veel productieve dagen verloren.”

20 tot 25 procent minder

Maar die drukte van nu komt binnenkort wel tot een einde – en gaat de impact van Covid-19 op de grootste haven van Europa dan alsnog sterk gevoeld worden? Een aantal bedrijven – ze willen niet allemaal met hun naam in de krant – houdt de komende weken rekening met een flinke terugval in containers, van rond de 20 tot 25 procent. De haven zelf meldde eind februari al dat het aantal afvaarten uit China met ongeveer 20 procent is teruggevallen.

45 procent van de containers die in Rotterdam wordt verwerkt, komt normaal gesproken uit Azië, of gaat ernaartoe. In 2019 vervoerde de haven zo’n 14,8 miljoen TEU, wat staat voor een container met een standaardafmeting.

De afname is volgens betrokkenen nog altijd niet zo sterk te voelen, maar de komende weken moet deze steeds duidelijker gaan worden. „Je doet er eigenlijk niks aan”, zegt André Kramer, die ongeveer 200 mensen in dienst heeft op zijn terminals. „We houden er rekening mee dat er aan het einde van maart een dip gaat komen.” 30 procent minder overslag in de maand betekent voor zijn bedrijf een afname van zo’n 20.000 containers. Maar het blijft volgens hem voorlopig gissen om welke aantallen het precies zal gaan.

Werktijdverkorting – de regeling van de overheid waarbij thuiszittende medewerkers betaald krijgen – heeft hij nog niet aangevraagd, hoewel hij sterk overweegt het te doen. „Ik kan medewerkers moeilijk verplichten vakantiedagen op te nemen. De kinderen gaan ook gewoon naar school.”

Zieke thuisblijvers ook probleem

Volgens Bagchus van de ECT zit het risico niet zozeer in de dip zelf, maar in de duur van de dip. Een korte hapering in de toevoer is goed te overleven, meerdere maanden wordt problematischer. Kramer: „Een terminal heeft veel vaste kosten en weinig variabele kosten.” Die blijven gewoon doorlopen, ook als je minder containers overslaat.

Ook hij hoopt vooral dat de productie in China weer enigszins op gang komt, zoals de laatste tijd uit steeds meer berichten zou blijken. „Als dat zo is, dan weet je ook dat er een eindtijd aan zit. Dat staat natuurlijk wel los van wat er gebeurt als iedereen in Nederland ziek wordt en thuisblijft. Dan hebben we hier een nieuw probleem.”

Eigenaars van opslaghallen merken dat de laatste dagen een lichte teruggang plaatsvindt, vertellen twee van deze bedrijven, zonder te zeggen om welke hoeveelheden of producten het precies gaat. Sommige magazijnen zijn al wat leger, zoals bij Odin Warehousing. Maar directeur Alain Grotenhuis heeft ook nog geen werktijdverkorting aangevraagd. „We kunnen de mensen goed bezig houden.” Hij gaat er voorlopig vanuit dat alles niet langer dan twee, drie maanden duurt. „We houden rekening met ongeveer 25 procent minder opslag.”

En daarna? Verschillende bedrijven vrezen dat als de Covid-crisis voorbij is, er plots veel te veel werk zal zijn. „De vraag is of die twee trends elkaar neutraliseren”, laat een woordvoerder van het Havenbedrijf weten. Volgt een inhaalslag, of blijven er echt spullen weg en is er sprake van krimp? „Ik verwacht dat we over een paar maanden een tsunami van containers krijgen”, zegt André Kramer. „Dat is natuurlijk lastig. Dan gaat de zomerperiode in en willen mensen op vakantie. Maar dat is allemaal van later zorg.”