Roger Schmidt, een intelligente coach die garant staat voor spektakel

Donderdag 20 februari 2014. De ontgoocheling bij Ajax is groot na een fikse nederlaag (0-3) in eigen huis tegen Red Bull Salzburg. „We hebben misschien wel voor de verkeerde tactiek gekozen”, zegt Ajax-trainer Frank de Boer na afloop. Zijn ploeg was namelijk geen minuut onder de druk van de Oostenrijkers uitgekomen. Architect van het pressingvoetbal van Salzburg: trainer Roger Schmidt.

Ruim zes jaar later tekent Schmidt een tweejarig contract bij PSV, met ingang van komend seizoen. In Eindhoven moet hij hetzelfde voetbal gaan laten zien als bij Salzburg, en later Bayer Leverkusen. Dat betekent aanvallend spel met veel druk naar voren, het inmiddels befaamde gegenpressing. Geïnspireerd op het voetbal van zijn grote voorbeeld Jürgen Klopp, zegt Schmidt over zijn speelstijl: „Wij zijn gelukkig als de wedstrijd intens is. Wat is de logica achter het geven van tijd en ruimte aan de tegenstander?”

Zijn landgenoot Peter Hyballa, nu trainer van NAC Breda, kent Schmidt al jaren. Hij verwacht dat de coach het bij PSV op dezelfde manier gaat doen. „Hij kan en wil niet anders. Schmidt heeft een duidelijke filosofie en gelooft daar heilig in. Daar wijkt hij niet van af, ook niet in crisistijden. Het leverde bij Leverkusen en Salzburg spectaculair voetbal op.”

Volgens Hyballa eist Schmidt veel van zijn spelers. „Bij hem moet je altijd scherp en fit zijn, en vooral mee willen gaan in zijn spel. Maar hij is niet alleen tactisch intelligent, hij praat ook veel met zijn spelers en is heel duidelijk.”

Schmidt wint met Salzburg de dubbel in Oostenrijk en eindigt in de Bundesliga derde en vierde met Leverkusen. In zijn derde seizoen wordt hij na een mindere periode ontslagen. Rudi Völler, destijds sportief directeur bij de club, zegt over hem: „Ik geloof nog steeds dat hij een absolute topcoach is, maar we moeten ingrijpen om onze doelstelling nog in het vizier te houden.”

Beijing

Schmidt vertrekt naar het Chinese Beijing Sinobo Guoan. Twee jaar later wordt hij er ontslagen. Niet vanwege de sportieve prestaties, de club wint de beker en staat bij zijn ontslag op de tweede plaats, maar omdat Schmidt zijn contract bij de club niet wil verlengen.

Na het Chinese avontuur ziet Huub Stevens, clubicoon van PSV en jarenlang trainer in Duitsland, de overstap van Schmidt naar Eindhoven als logisch. „Ik denk dat hij de behoefte had om weer bij een club van naam in Europa te werken. Als je in China traint, kun je toch vergeten worden.”

Als speler en trainer liep Stevens bijna twintig jaar rond op de Herdgang. Hij denkt dat er met Schmidt geen sprake gaat zijn van een cultuurshock in Eindhoven, hoewel hij er de eerste niet-Nederlandstalige trainer wordt sinds Bobby Robson. „Ik ken Schmidt als een ruimdenkende trainer, dus ik verwacht dat hij zich makkelijk aanpast bij PSV.”

Dat betekent volgens Stevens ook dat hij zijn aanvallende speelstijl niet zomaar gaat kopiëren. „Daarmee zou je hem tekort doen, want ik denk dat hij meer kan. De komende maanden gaat hij denk ik goed kijken naar wat er mogelijk is bij PSV en veel spreken met Ernest Faber en adviseur Guus Hiddink. Natuurlijk heeft Schmidt een bepaalde kijk op voetbal, maar uiteindelijk zijn het de kwaliteiten van de spelers die bepalen hoe er gespeeld kan worden.”

Dat Schmidt bovenaan het verlanglijstje van PSV stond, is geen verrassing. In 2017 werd de Duitser genoemd als nieuwe trainer van Oranje. Schmidt liet toen in een gesprek met toenmalig technisch directeur van de KNVB Hans van Breukelen weten nog geen bondscoach te willen worden.

Schmidt zelf laat weten uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging bij PSV. „Het Nederlandse voetbal heeft mij altijd kunnen bekoren en ik kijk er echt naar uit om in een voor mij compleet nieuwe omgeving aan de slag te gaan. PSV staat volledig achter de manier van voetballen waar ik voor sta. En ik sta achter de eis van PSV dat de club altijd om de prijzen moet spelen. Mijn teams voetballen om te winnen, altijd.”