Richard De Mos wil burgemeester Den Haag worden

De van corruptie verdachte ex-wethouder Richard de Mos heeft zich kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap van Den Haag. Dat schrijft de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos woensdag in een opiniestuk bij The Post Online. De Mos doet dat naar eigen zeggen niet alleen omdat hij de stad wil dienen, maar ook om aandacht te vragen voor de gekozen burgemeester.

De Mos stelt zich niet kandidaat omdat hij het burgemeesterschap „zo nodig” ambieert, maar omdat hij vindt dat hij als wethouder buitenspel is gezet op basis van valse beschuldigingen. De Haagse coalitie viel begin oktober vanwege een corruptieonderzoek dat zich richt tegen De Mos en collega-wethouder Rachid Guernaoui, die verdacht worden van ambtelijke corruptie en schending van het ambtsgeheim. Twee weken later diende De Mos zijn ontslag in als wethouder, een dag voordat de gemeenteraad een beslissing zou nemen over een eventueel aftreden.

Het strafrechtelijk onderzoek dat naar De Mos loopt, is volgens hemzelf geen bezwaar om te solliciteren. „Ik ben na vijf maanden nog steeds niet in staat van beschuldiging gesteld en kan, mede uit liefde voor mijn stad, niet jaren op mijn handen gaan zitten”, schrijft De Mos in zijn sollicitatiebrief, die Omroep West heeft gepubliceerd.

Gekozen burgemeester

Daarnaast stelt De Mos dat burgers het recht hebben om te weten wie kandidaat zijn om burgemeester te worden. „Het is bizar dat wij als vrije en bekwame burgers nog steeds geen enkele invloed hebben op wie die functie bekleedt”, schrijft hij bij The Post Online. Ook Bert Blase, waarnemend burgemeester in Heerhugowaard en betrokken bij de partij Code Oranje, maakte eerder bekend te hebben gesolliciteerd voor het burgemeesterschap.

De positie van Haags burgemeester is vacant sinds het opstappen van Pauline Krikke begin oktober, naar aanleiding van haar handelen tijdens Oud en Nieuw 2018/2019, toen een vuurstapel in Scheveningen een vuurregen veroorzaakte. Het sollicitatieproces loopt tot eind deze week, de nieuwe burgemeester begint op 1 juli. Tot die tijd is Johan Remkes (VVD) waarnemend burgemeester. Het is niet bekend of en hoeveel anderen naast De Mos en Blase hebben gesolliciteerd.