Nederland stuurt extra hulpgoederen en experts naar Griekenland

Het kabinet stuurt migratie-experts en extra hulpgoederen naar Griekenland ter ondersteuning van de opvang van vluchtelingen en migranten. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) woensdag laten weten aan de Tweede Kamer. Volgens haar is die aanvullende ondersteuning nodig, omdat zowel de buitengrenzen van de Europese Unie als het Griekse asielsysteem onder druk staat.

Nederland heeft enkele dagen geleden twee vrachtwagens naar Griekenland gestuurd, zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten aan NRC. Daarin zaten 71 elektriciteitsgeneratoren, 6 tenten, 4.300 kussens en 1.900 nooddekens. Afgelopen najaar werden er ook 30.000 dekens gestuurd naar het Zuidoost-Europese land. „Momenteel wordt er geïnventariseerd of de komende tijd meer hulpgoederen nodig zijn. Daarbij behoort ook groot materieel zoals een schip tot de mogelijkheden”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Naast goederen gaan er op verzoek van het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex nog vier Nederlandse experts naar Griekenland. Ze moeten gaan assisteren in de opvang van vluchtelingen aan de grens tussen Griekenland en Turkije. In mei worden er ook twee zogeheten ‘eilandcoördinatoren’ uit Nederland gestuurd naar de Griekse eilanden Chios en Samos om daar lokale teams aan te sturen die gaan over opvang- en migratieprocedures. Sinds 2015 zijn er al tientallen medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek actief in Griekenland.

Turkije en EU terug aan tafel

Tegelijkertijd heeft Nederland, samen met de Europese Unie, kritiek op Griekenland. Nederland vindt de huidige leefomstandigheden in de Griekse opvangkampen onvoldoende, de asielprocedures te langzaam verlopen en verder moet Griekenland actiever inzetten op terugkeer, aldus het kabinet. „Om die inspanningen te ondersteunen, is door de EU sinds maart 2016 2,4 miljard euro uitgetrokken”, schrijft het kabinet verder in een verklaring.

Eind vorige maand besloot Turkije niet langer migranten tegen te houden die via Turkije naar de Europese Unie proberen te komen. Volgens president Recep Tayyip Erdogan ondersteunt de EU onvoldoende de Turkse opvang van vluchtelingen. In 2016 spraken de twee partijen af dat Turkije vluchtelingen en migranten opvangt in ruil voor miljarden euro’s aan steun, de zogeheten Turkijedeal. Afgelopen maandag werd bekend dat vertegenwoordigers van de EU en Turkije deze week bijeenkomen om meningsverschillen over hun migratiesamenwerking op te lossen.

