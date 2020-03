Minister De Jonge wil verbod op zwijgcontracten in zorg

Als het aan minister Hugo de Jonge ligt komt er een verbod op zwijgcontracten in de zorg. De Jonge (Volksgezondheid, CDA) heeft woensdag een wetsvoorstel dat dit verbod moet regelen ter consultatie voorgelegd. Met een dergelijk verbod kunnen zorginstellingen niet meer vastleggen dat patiënten of nabestaanden tegen betaling zwijgen over medische fouten.

De Jonge noemt het sluiten van zwijgcontracten „volstrekt onaanvaardbaar”. Met deze overeenkomsten kunnen ziekenhuizen tegenhouden dat patiënten bijvoorbeeld met journalisten of familieleden praten over misstanden, een rechtszaak beginnen of naar de inspectie stappen. Daardoor kunnen incidenten niet worden onderzocht. Volgens de minister staat dit „haaks op een open en lerende cultuur die nodig is voor goede zorg”.

De afgelopen jaren is „een aantal keer” zwijgcontracten gesloten na „ingrijpende gebeurtenissen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het is niet bekend om hoeveel overeenkomsten het precies gaat. Het wetsvoorstel van De Jonge wordt naar verwachting na de zomer in de Tweede Kamer behandeld. Als het verbod van kracht gaat, heeft dit geen gevolgen voor overeenkomsten die al zijn gesloten.

Discussie speelt al langer

Toenmalig minister Edith Schippers zei in 2016 al een wettelijk verbod op zwijgcontracten te onderzoeken. Aanleiding voor de discussie hierover was de dood van de hockeyer Rogier Mooij in 2014. Radioprogramma Argos onthulde dat hij zou zijn overleden door medische fouten en het ziekenhuis zijn familie had betaald hierover te zwijgen.

De laatst bekende cijfers over zwijgcontracten stammen uit 2017. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meldde toen in twee jaar tijd 55 meldingen te hebben ontvangen. Bij acht daarvan kon de inspectie vaststellen dat daadwerkelijk ongewenste afspraken waren gemaakt. De meldingen werden gemaakt nadat Schippers hiertoe een oproep had gedaan.