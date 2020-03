Avondwandeling. Uit het speakertje aan mijn rugzak klinkt luid het melancholische „kuu” van de dwerguil. Af en toe zetten we het ding even uit, zodat we de horde uiltjes die op ons roepje af zouden moeten komen ook kunnen horen.

Niks natuurlijk.

Dan begint het bos naast ons te ritselen en te kraken. Een zwijn is ook leuk, denken we nog, maar dan stapt in het halfduister een man het pad op.

Op zoek naar de dwerguil die hij net nog zo mooi hoorde roepen.

