Kunst- en antiekbeurs Tefaf dicht vanwege coronavirus

De kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht gaat dicht vanwege het coronavirus. Een van deelnemende handelaren is maandag in zijn woonplaats positief getest. Van de openingsdag, afgelopen donderdag, tot en met zaterdag heeft hij op de beurs gestaan.

In een persbericht laat het beursbestuur weten dat de beslissing om de beurs vier dagen eerder te sluiten, is genomen na overleg met gezondheidsorganisaties en het Mecc, het congresgebouw waar de beurs jaarlijks wordt gehouden.

Ook de veranderde situatie in de regio, de toenemende zorgen onder deelnemers, bezoekers en de medewerkers van de beursorganisatie hebben een rol gespeeld. Nanne Dekking, voorzitter van het Tefaf-bestuur: „We vinden het niet langer gepast om door te gaan zoals gepland.”

Niet besmettelijk

De beursorganisatie wil niet zeggen om welke handelaar het gaat. De man voelde zich tijdens de openingsdagen goed. In een persbericht van Tefaf komt GGD-medewerker Frank Klaasen aan het woord. Hij zegt dat de handelaar in kwestie niet besmettelijk was gedurende de beurs, die de eerste zeven dagen door enige tienduizenden kunstliefhebbers is bezocht.

Bob Haboldt, handelaar in oude meesters, is blij met de beslissing. „Terecht. Zodra er een besmetting is geconstateerd moet je wel. Voor de reputatie van deze beurs op de lange termijn is dit nodig.”

Veel collega-handelaren zijn blij dat de beurs in elk geval open is gegaan, zegt Haboldt. „We hebben een goede start gemaakt, veel deelnemers zijn uit de kosten gekomen. We kunnen weer een jaar verder.”