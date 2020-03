Italiaanse viroloog: „Nederland, onderschat deze epidemie niet”

Roberto Burioni begint met te zeggen dat hij erg weinig tijd heeft, maar één ding wil hij Nederland als een van de bekendste Italiaanse virologen in ieder geval meegeven: onderschat het niet.

Hij zegt het nog een keer voordat hij het gesprek afbreekt omdat hij weer aan het werk moet. „Veel mensen hebben de situatie onderschat. Ze dachten dat het een soort banale seizoensgebonden griep was. Maar dit is anders. Het coronavirus is veel besmettelijker en het grijpt direct het hele ademhalingssysteem aan, zo erg, dat mensen er aan dood gaan.”

CV Viroloog en polemist

Roberto Burioni (1962) is microbioloog en viroloog. Hij werkt aan de San Raffaele universiteit in Milaan. Hij werd in 2016 een nationale beroemdheid door de harde en frontale aanval op de anti-vax beweging. Een jaar later schreef hij het boek Vaccins zijn geen mening: vaccinaties uitgelegd aan wie het niet wil begrijpen.

In een telefoongesprek vanuit Milaan geeft hij aan wat er totnogtoe goed en fout is gegaan in Italië. Dat op 23 februari, een dag na de eerste Italiaanse besmetting en de eerste dode, twee kleinere gebieden in het noorden helemaal zijn afgegrendeld, is „erg effectief” gebleken.

Waaruit blijkt dat?

„Het waren niet zulke grote gebieden, daardoor werkte die afsluiting. Zo kon dinsdag worden gemeld dat er nu in Codogno (het centrum van de veertien dagen afgegrendelde rode zone ten zuidoosten van Milaan, red.) geen nieuwe mensen meer positief zijn getest. Strenge maatregelen helpen. Dat betekent niet dat nu meer en grotere zones helemaal afgegrendeld zouden moeten worden. Op dit moment is het virus daarvoor te veel verspreid. Het gaat er nu om verdere verbreiding van de besmettingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Zoals de regering heeft gezegd in haar decreet: binnen blijven.”

De autoriteiten waren niet altijd even helder in hun communicatie. Regiobestuurders zeiden soms iets anders dan ministers. De burgemeesters van steden als Milaan en Bergamo suggereerden aanvankelijk dat het allemaal wel mee zou vallen.

„Politici waren soms ten onrechte geruststellend of bagatelliserend. Het is belangrijk om meteen duidelijk te maken dat we tegenover een erg serieuze bedreiging staan. Dit is een buitengewoon gevaarlijke vijand, een virus dat zelfs het hele gezondheidsstelsel van Lombardije, in mijn ogen een van de beste van Europa, op de knieën kan brengen. Als dat niet genoeg zegt…”

Allerlei mensen in Italië roepen nu dat ‘Europa’ meer moet doen. „Het is belangrijk dat in Europa één antwoord wordt gegeven op deze crisis. We moeten met een mond spreken, op dezelfde manier reageren. Het is een bedreiging die gezamenlijk moet worden aangepakt.”

De regering in Rome klaagt dat ze in andere Europese landen moeilijk terecht konden voor gezichtsmaskers en beademingsapparatuur omdat landen die goederen voor zichzelf wilden houden voor het geval de situatie bij hen uit de hand loopt.

„Zo’n strijd om de middelen die wij als artsen nu heel hard nodig hebben, urgent, dat is niet logisch. Dit kan overal gebeuren en dan moet iedereen elkaar helpen. Op dat punt is nog veel te verbeteren.”

Wat moet Nederland doen?

„Ik raad aan dat iedereen een klein offer brengt en een paar weken thuis blijft. Dat helpt deze epidemie onder controle te brengen, in Nederland, en ook in andere landen in Europa.”