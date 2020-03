‘Amsterdamse brandweer over 5 tot 10 jaar normale organisatie’

In het Amsterdamse brandweerkorps is „nog steeds sprake van incidenten”. Dat zei de Amsterdamse brandweercommandant Tijs van Lieshout dinsdagavond bij een hoorzitting in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij wil de komende jaren „stug volhouden, niet opgeven, strak optreden tegen mensen die de veranderingen in het korps een halt willen toeroepen.”

Van Lieshout, die aantrad op 1 oktober, wil meer „verbinden” met de uitrukdienst. Zijn voorganger Leen Schaap pakte excessen in het korps hard aan, maar werd na drie jaar weggestuurd door burgemeester Femke Halsema.

NRC berichtte dinsdag dat excessen ook onder Van Lieshout doorgaan. Zo maakte een bevelvoerder seksueel getinte grappen over een vrouwelijke collega en werden er e-mails vervalst om een leidinggevende in diskrediet te brengen. Ook Van Lieshout zelf ontving tot drie keer toe een dreigbrief.

De commandant zei bij zijn aantreden „een verweesde organisatie” te hebben aangetroffen, „waarin het vertrouwen tussen de korpsleiding en de werkvloer ver te zoeken was”. Hij zei ook dat hij zich zorgen maakt over de „mentale gezondheid van het korps” en benadrukte dat er een hoog ziektepercentage in het korps is. 70 procent van de mensen die thuiszitten, kampt met burn-outklachten. „De afgelopen jaren is de sfeer in het korps onveilig geweest.”

Van de tien deskundigen die door de raad waren uitgenodigd, waren er dinsdag slechts twee aanwezig. Een andere expert zegde op het laatste moment af. Hoewel hij alleen zou optreden in het besloten gedeelte, voelde hij zich toch niet veilig genoeg om met de raad te spreken.

De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond hield een pleidooi voor evaluatie van iedere uitruk. „Ik heb wel eens een dienst meegedraaid, en dan zie je ze gewoon naar het verkeerde adres rijden, omdat ze niet de goede database hebben. Dat kost toch weer een halve minuut.”

Commandant Van Lieshout zei „vijf tot tien jaar” nodig te hebben om van de Amsterdamse brandweer een ‘normale’ organisatie te maken.