Hoogste baas NVWA stapt op na wegvallen vertrouwen personeel

De hoogste baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Rob van Lint, legt per 1 mei zijn functie als inspecteur-generaal neer. Van Lint nam dit besluit nadat de ondernemingsraad stelde geen vertrouwen te hebben in zijn verbetertraject voor de organisatie.

Bij de bekendmaking van zijn vertrek noemt Van Lint woensdag de mislukte invoering van een ICT-systeem. Bij dit project, dat alle inspectiediensten moest samenbrengen, werd de begroting van 36 miljoen euro met meer dan tachtig procent overschreden. Vorig jaar werd het alsnog stopgezet.

„Na het stopzetten van de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem is besloten een herbezinning te doen over de manier waarop de NVWA zichzelf kan verbeteren. Het vertrouwen van de Ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van deze veranderingen in de komende jaren is absoluut noodzakelijk”, schrijft Van Lint.

Rob van Lint begon halverwege 2017 als hoogste baas bij NVWA. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) schrijft in een reactie: „Ik respecteer de keuze van Rob van Lint. Ik wil Rob danken voor al zijn inspanningen om het werk van de NVWA in goede banen te leiden. Dat heeft hij met grote toewijding en veel liefde voor alle vakmensen gedaan.”

Er is afgelopen jaren veel kritiek geweest op het functioneren van de NVWA. Dit haalde ook meermaals het nieuws, zoals tijdens de ‘fipronilcrisis’ in 2017, toen bleek dat pluimveehouders de giftige stof gebruikten om bloedluis bij kippen te bestrijden.