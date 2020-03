Het sterke Topdokters (RTL) toont ook wat een ‘kútvak’ arts kan zijn

Zelf dacht ik aan een vriendelijk knikje en ‘hoi’ buiten kuchbereik, maar op verschillende zenders werden dinsdag groetvarianten met knie, knokkel, enkel en elleboog uitgeprobeerd. Eva Jinek, twee geleden nog gekscherend aan het ellebogen, bleef zitten bij het afscheid van haar gasten. EenVandaag meldde dat ondanks de oproep tot sociale onthouding een derde van de Brabanders de handen niet thuis houdt en lustig doorschudt.

Ook dokters zag ik daarna volop handen grijpen, maar dat was omdat ik op RTL4 was beland in het begin van het tweede seizoen van Topdokters, een reportageprogramma dat ondanks de aanstellerige naam (het is onbegrijpelijk dat het besmettelijke voorvoegsel ‘top-’ niet al jaren vóór de handdruk in de ban is gedaan) sterk in elkaar zit.

Artsen zijn de mensen die altijd rustig moeten blijven, ook als er geen virus door Europa waart. In de eerste aflevering, die al een jaar geleden werd opgenomen, was de belangrijkste rol voor dokter De Vries, een transplantatiechirurg; ondanks de jovialisering van de tv-etiquette hebben de artsen hier gewoon achternamen, hoewel ze vaak jong zijn en ook thuis worden gefilmd.

We zien De Vries voor dag en dauw opstaan voor wat een zeer lange dienst zal blijken te zijn. Eerst een levertransplantatie, dan een nier. Terwijl De Vries het donororgaan staat te keuren en op verzoek van de ontvanger een foto maakt met haar telefoon, wordt de anesthesist weggeroepen wegens een noodgeval.

Uren wachten volgen. Als De Vries de operatie eindelijk voltooid heeft (bijna een nieuwe foto vergeten!) komt het bericht dat de leverpatiënt van eerder op de dag complicaties heeft. Om half vier ’s nachts, 24 uur nadat ze werd wakkergebeld, moet De Vries weer de operatieruimte in.

„Transplantatiechirurgie is een geweldig vak, technisch uitdagend”, legt De Vries uit. „Maar de onregelmatige uren schrikken veel mensen af.” Over haar man: „Als hij had gezegd: dit kan ik niet ondersteunen”, hier liet De Vries een net waarneembare pauze vallen en zegt ze subtiel maar beslist: „dan hadden we een tweede gesprek gekregen”. Een beetje traditioneel was dat juist de vrouwelijke ‘topdokter’ werd ondervraagd over de verhouding tussen medisch en persoonlijk leven. Het leverde wel een geestig moment op toen De Vries aan tafel haar zoontje toesprak: „Ik had toch gezegd: even met bestek eten voor de camera.”

Sciencefiction

Bij de mannen kwam de camera in de eerste aflevering niet over de vloer. We zagen dokter Temel electroden plaatsen in de hersenen van een patiënte met Gilles de la Tourette, om haar tics onder controle te brengen: totale sciencefiction zou je denken, maar het had daadwerkelijk resultaat.

Aan het andere einde van het spectrum stond kinderoncoloog Van Vuurden, die de dertienjarige Ninthe met ongeneeslijke hersenstamkanker moet behandelen. De zwaarte van de omgang met doodzieke kinderen was hem een beetje aan te zien. „Wat is het toch een kútvak!” riep hij uit in de teaser voor aflevering twee, waarna ik me liet verleiden tot het alvast vooruitkijken van die aflevering op Videoland.

Dat was geen vrolijke kost. We zien de 44-jarige Van Vuurden even thuis, maar vooral worstelend als hij Ninthe en haar ouders zeer slecht nieuws moet vertellen. Daarop volgt een ontroerende scène. Wanneer Ninthe, na een achteraf vergeefse operatie, zegt ‘een heel pak melk’ te willen, holt de dokter de gang op. Na even zoeken rukt hij de melk haast uit handen van een verbouwereerde medewerker. De opluchting is van zijn gezicht te scheppen. Dát is in ieder geval gelukt.

Want al blijkt een arts altijd kalm, ook hem kan de machteloosheid zomaar aanvliegen.