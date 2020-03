Duitser Roger Schmidt vanaf komend seizoen hoofdtrainer PSV

Roger Schmidt is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van PSV. De 52-jarige Duitser tekent een contract voor twee seizoenen, meldt de eredivisieclub uit Eindhoven woensdag. Schmidt wordt de opvolger van Ernest Faber, die eind vorig jaar na het ontslag van Mark van Bommel werd aangesteld als interim-trainer.

Schmidt zat zonder club nadat hij zomer vorig jaar werd ontslagen door het Chinese Beijing Guoan, waar hij sinds 2017 trainer was. Daarvoor was hij onder meer coach van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en het Duitse Bayer Leverkusen. In Oostenrijk won Schmidt de landstitel en het bekertoernooi, Bayer Leverkusen eindigde onder zijn leiding op de derde en vierde plaats.

„Roger stond bovenaan onze lijst”, zegt technisch manager John de Jong in een verklaring. De club en trainer hebben volgens De Jong dezelfde visie als het gaat om de manier van voetballen en de rol van talenten. „En ik sta achter de eis van PSV dat de club altijd om de prijzen moet spelen”, aldus Schmidt.

Mark van Bommel werd eind december ontslagen als trainer van PSV na een slechte reeks. Er werden in twaalf wedstrijden slechts twee overwinningen behaald. Na een moeizame start is PSV onder Ernest Faber inmiddels vijf wedstrijden op rij ongeslagen. De Eindhovense club staat in de eredivisie op de vierde plaats. De achterstand op nummer drie Feyenoord bedraagt één punt, die op Ajax en AZ zeven.

