De KNVB laat de clubs zo lang mogelijk voetballen, mét publiek

Terwijl over de hele wereld sportwedstrijden worden afgelast, uitgesteld of in lege stadions worden gespeeld vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus, gaat het betaald voetbal in Nederland – buiten risicoprovincie Noord-Brabant – voorlopig gewoon door. In stadions met zoveel mogelijk toeschouwers.

Voetbalbond KNVB kwam woensdag in een overleg met de clubs uit de ere- en eerste divisie in Zeist overeen dat uitstel van wedstrijden of voetballen voor lege tribunes niet nodig is. Eerder werden wel alle wedstrijden die in Noord-Brabant zouden worden gespeeld, afgelast om risico’s op verdere verspreiding van het virus te vermijden.

Zo gaan de competitiewedstrijden PSV - FC Emmen, Willem II - Heerenveen en RKC Waalwijk - FC Groningen, alle oorspronkelijk op het programma voor komend weekeinde, niet door. Dat geldt ook voor twee ‘Brabantse’ wedstrijden in de eerste divisie.

Zonder publiek

In de meeste andere Europese voetbalcompetities wordt rigoureuzer opgetreden om de verspreiding van het virus te vertragen. In de Champions League werden al verschillende wedstrijden in lege stadions gespeeld, zoals dinsdag het duel tussen Valencia en Atalanta Bergamo. Ook de wedstrijd Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund wordt woensdagavond achter gesloten deuren gespeeld. Dat geldt ook voor verschillende wedstrijden in de Europa League, donderdagavond. De Europese voetbalbond UEFA meldde woensdagmiddag dat de duels Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe op een later moment worden gespeeld. Wanneer is nog niet bekend. De wedstrijden kunnen donderdag niet doorgaan vanwege de reisbeperkingen tussen Italië en Spanje met oog op het coronavirus.

In Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Griekenland, Polen en Bulgarije wordt de komende tijd gevoetbald in lege stadions, in Italië en Zwitserland liggen de competities helemaal stil. Ook bij de play-offs Slowakije - Ierland en Noorwegen - Servië, met als inzet de laatste tickets voor het Europees kampioenschap van komende zomer, is geen publiek welkom.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde staat de pers te woord bij de KNVB. Foto Pieter Stam de Jonge/ANP

De KNVB acht dergelijke maatregelen buiten Noord-Brabant niet nodig. De bond volgt de Nederlandse Veiligheidsregio’s. „Want daar zit de deskundigheid”, zei directeur betaald voetbal Eric Gudde na afloop van het overleg met de Nederlandse profclubs. „Als een regio net als Brabant zegt dat er niet wordt gespeeld, dan wordt er niet gespeeld.” Gudde vindt dat de KNVB zich niet moet begeven op terreinen „waar we geen deskundigheid hebben”.

De Veiligheidsregio’s zouden de komende dagen bij nieuwe ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus alsnog kunnen besluiten om voetbalwedstrijden af te gelasten.

Vooralsnog blijft ook de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten gewoon op het programma, aldus de KNVB. Die wedstrijd staat gepland op 26 maart in het PSV-stadion in Eindhoven.