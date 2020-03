De klant moet even afstand houden

Een voor een druppelen ze de zaal uit, op hun sokken en met hun matje onder hun arm, de deelnemers van de yogalessen bij Equal Yoga in Amsterdam. De serene rust in de ontvangsthal maskeert hoe ook in deze yogastudio het coronavirus de dagelijkse praktijk raakt. Sinds enkele dagen staat met grote letters op de website: „Bovenop de officieel geadviseerde Covid-19-maatregelen verlagen wij onze studiocapaciteit tijdelijk met 50%.”

Die halvering van het aantal deelnemers heeft een reden, leg directeur Bastiaan van Ede uit. In de yogastudio wordt onder andere ‘hot yoga’ gegeven, waarbij de temperatuur wordt opgevoerd tot zo’n 36 graden. Klanten begonnen zich af te vragen of het zweet van buurman of -vrouw besmettingsgevaar met zich mee kan brengen. En hoewel dat dus niet zo is, wilde Van Ede – naast de ‘officiële aanbevelingen’ – toch iets doen, voor „het gevoel” van klanten en personeel. „Iedereen hier vindt het fijn zo, daar gaat het om.”

Skivakanties en zakenreizen naar het buitenland, die waren voor werkend Nederland tot voor kort de grootste risico’s voor besmetting met het coronavirus. Maar inmiddels kun je er ook op een doodnormale werkdag in eigen land mee in contact komen.

Hoe zit dat met werknemers die nauw fysiek contact hebben met collega’s of klanten, zoals de yogadocent of de thuiskapper? Zijn niezen in de elleboog en goed handen wassen toereikend? Een rondgang van NRC langs veertien bedrijven toont eenvoudige stappen en creatieve oplossingen.

Rookworst in een zakje

Zo is het bij de HEMA tijdelijk afgelopen met proeverijen in de winkels, in Nederland én in het buitenland. Dat betekent even geen schalen meer met kaas, worst of soesjes waar iedereen iets vanaf mag pakken. Ook de fameuze rookworst ligt sinds anderhalve week niet meer los in het schap, maar verpakt in zakjes.

Nu het coronavirus Nederland heeft bereikt, heeft de HEMA de getroffen maatregelen nog eens onder de loep genomen. „We hebben goed gekeken naar wat we al deden, en zijn wat dingen nog scherper gaan aanpakken”, zegt een woordvoerder. „Alle bronnen die wij zien als potentiële infectiehaarden worden aangepakt.”

Bij boekingsplatform Sneleentaxi is het beleid aangepast na zorgen van medewerkers. Moesten chauffeurs voorheen een boete betalen als ze een geboekte rit weigerden, nu mogen ze ervoor kiezen een klant niet te vervoeren als zij zich zorgen maken om hun eigen gezondheid. Zo is het nu niet verplicht op vliegvelden een passagier op te pikken uit een land waar het coronavirus rondwaart. De eerste chauffeur die daarom vroeg ving nog bot, vertelt Sven Braam, eigenaar van Sneleentaxi, „maar op den duur gebeurde het vaker, dus nu zijn de regels tijdelijk bijgesteld”.

Drie dagen achter Skype

Risico op besmetting is er niet alleen bij een-op-eencontact, maar zeker ook als honderden mensen van over de hele wereld samen in een afgesloten ruimte vertoeven. Grote bedrijven zoeken naar manieren om internationale bijeenkomsten te kunnen laten doorgaan, zonder mensen daarbij in gevaar te brengen.

„Een collega zit nu drie dagen lang achter Skype, en met verschillende landen in een webcast”, vertelt een woordvoerder van Nestlé Nederland in Amstelveen. Voor werknemers van dit voedingsmiddelenconcern ging afgelopen week een grote salesconferentie in Zwitserland niet door, evenals een internationale bijeenkomst van chocoladeproducenten. Beide conferenties werden in verband met Covid-19 omgezet naar een online variant. Ook de interne kwartaalbijeenkomst van Nestlé, die afgelopen week zou plaatsvinden, is afgelast. Daarbij zouden veel personeelsleden in één ruimte bijeenkomen, wat de kans op besmetting verhoogt. „Volgend kwartaal zien we wel weer verder”, aldus de woordvoerder.

Binnen het bedrijf is ook besloten alle afspraken met externen af te gelasten; geen bezoek van buitenaf op kantoor. De hr-directeur werkt twee weken thuis, net als tien andere medewerkers die kortgeleden op vakantie zijn geweest in landen met Covid-19. „We hopen zo de verspreiding van het virus tegen te gaan en onze medewerkers, hun gezinnen en de mensen om ons heen, zoals klanten en leveranciers, te beschermen.”

Alert, maar niet bang

Covid-19 is onderwerp van gesprek op de werkvloer, en de alertheid is hoog, blijkt uit de rondgang. Alle ondervraagde bedrijven houden gezondheidsinstituut RIVM nauwlettend in de gaten en brengen personeel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ook al treffen sommige bedrijven extra maatregelen, van paniek of angst lijkt geen sprake. Nuchterheid, positiviteit en relativisme voeren de boventoon, het is nog steeds business as usual.

Bij kinderdagverblijf Partou, dat diverse vestigingen heeft in Nederland, blijven ouders gewoon hun kroost afleveren. Een woordvoerder: „Uiteraard let ons personeel op de hygiënevoorschriften. Baby’tjes stoppen immers van alles in hun mond. Maar we willen vooral dat het hier voor de kinderen zo normaal mogelijk blijft.”

Voor Alvida Catering in Hoofddorp gaan bruiloften, openingen en andere ceremonies gewoon door. De Jaarbeurs in Utrecht heeft nog geen evenementen hoeven afblazen omdat exposanten massaal afzeggen. „De Beurs Eigen Huis draait lekker”, aldus de woordvoerster.

Bij een Chinese massagesalon vlak bij de Dam in Amsterdam heeft het personeel geen tijd om over corona te praten, want de salon zit vol met klanten.

En als je bedrijf dan toch lastige maatregelen tegen corona neemt, moet je er volgens de Nestlé-woordvoerder maar de voordelen van inzien. „Het is nu hartstikke gezellig op kantoor”, zegt ze lachend, „want iedereen is in huis”.