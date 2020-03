Meer dan duizend besmettingen met Covid-19 in VS

In de VS zijn meer dan dertig mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in totaal acht mensen hersteld, zo blijkt uit de gegevens die zijn verzameld door de John Hopkins Universiteit in Baltimore. Die universiteit heeft vanaf woensdag alle colleges geschrapt tot en met 12 april en raadt studenten op de campus aan deze te verlaten. Lessen zullen online worden voortgezet. Meerdere Amerikaanse universiteiten namen deze stap, waaronder de bekende Harvard, Berkeley, Princeton en Stanford universiteiten.

In een poging verdere verspreiding te voorkomen zal de gouverneur van Washington woensdag een verbod op bijeenkomsten met meer dan 250 mensen afkondigen voor de hele regio Seattle, meldt Reuters. In California zijn sinds maandag alle evenementen met meer dan duizend mensen opgeschort. De Democratische presidentskandidaten Bernie Sanders en Joe Biden hebben meerdere campagne-evenementen afgelast.

Zeker zeventig gevallen kunnen worden teruggebracht naar een biotechconferentie die plaatsvond in Boston. In Seattle en omgeving zijn zeker 279 besmettingen vastgesteld en gaat het virus rond in tien verzorgingstehuizen.

Bij meer dan duizend mensen in de Verenigde Staten is nu een besmetting vastgesteld met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Het virus heeft mensen ziek gemaakt aan zowel de oost- als westkust en in de meeste oostelijke staten.

Maatregelen tegen coronavirus in Wuhan versoepeld

Op steeds meer plekken in China worden maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus versoepeld. In de stad Wuhan, waar het virus voor het eerst uitbrak, wordt het werk in de belangrijkste sectoren weer hervat. Dat heeft de regering van de provincie Hubei woensdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Het openbare leven in Wuhan werd eind januari goeddeels stilgelegd.

Mensen die werkzaam zijn in het openbaar vervoer en de productie van medische voorzieningen en dagelijkse benodigdheden mogen per direct weer aan het werk. Voor werknemers in andere sectoren moet eerst toestemming worden gevraagd. De scholen in de provincie Hubei blijven nog wel gesloten. Ook blijven de reisrestricties onveranderd: iedereen die nu in Wuhan of Hubei is, moet daar blijven.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen in China ligt al dagenlang aanzienlijk lager dan in andere landen. Het aantal bevestigde gevallen in het land nam dinsdag met 24 toe tot bijna 81.000, het dodental steeg met 22 naar 3.158. Bijna de helft van de patiënten bij wie Covid-19 de afgelopen 24 uur is vastgesteld, is vermoedelijk in het buitenland besmet geraakt. Ruim 61.500 patiënten in China zijn inmiddels hersteld van het coronavirus.