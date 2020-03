Atlético Madrid schakelt titelhouder Liverpool uit

Liverpool is uitgeschakeld in de Champions League. In de achtste finale verloor de Engelse topclub op eigen veld na verlenging van Atlético Madrid, 2-3. De Spanjaarden hadden het eerste duel ook gewonnen, 1-0. Liverpool was de finalist van 2018 en de winnaar van 2019 van het toernooi.

Georginio Wijnaldum zette Liverpool vlak voor rust op voorsprong, door raak te koppen uit een voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain. Daarna stuitte de thuisclub vooral op Jan Oblak, de doelman van de Spanjaarden. Pas in verlenging zorgde Roberto Firmino voor 2-0, nu was de assist van Wijnaldum.

Kort later echter scoorde Marco Llorente voor de Spanjaarden, na geklungel van Liverpools tweede doelman Adrián. De invaller maakte ook de 2-2, net voor de extra tijd er voor de helft op zat. In de slotminuten zette Álvaro Morata de Spanjaarden zelfs nog op winst.

Danny Makkelie was de scheidsrechter op Anfield.

Dinsdag werd ook de andere finalist van vorig jaar, Tottenham Hotspur, al uitgeschakeld. De Londenaren verloren kansloos van het Duitse RB Leipzig.

Paris SG verslaat Dortmund

Paris Saint-Germain heeft eindelijk weer eens de laatste acht bereikt in de Champions League. De Franse ploeg won in de return met 2-0 van Borussia Dortmund. Dat was na de nederlaag van 2-1 drie weken geleden in Duitsland genoeg om de kwartfinales te halen. In de voorgaande drie seizoenen werd Paris SG steeds in de achtste finales uitgeschakeld.

Bij de rust leidde de thuisclub al met 2-0 dankzij treffers van Neymar en Juan Bernat. Na de pauze maakte het vrijwel machteloze Dortmund vergeefs jacht op een treffer. Ook de doorgaans zo trefzekere Erling Braut Haaland kon voor zijn ploeg geen verlenging afdwingen.

Het duel werd vanwege het heersende coronavirus zonder publiek gespeeld. Daardoor liep PSG-coach Thomas Tuchel een warm onthaal van de Dortmundfans mis. Tussen 2015 en 2017 was hij met het nodige succes werkzaam bij Borussia. (ANP)