Wie ligt er wakker van de wifi?

Een derde van de Nederlanders wil een uur minder slapen in ruil voor betere wifi. Die conclusie stond bovenaan in een persbericht dat provider KPN onlangs rondstuurde. Mijn mailbox puilt uit van dit soort ‘wetenschapperige’ persberichten. Een greep uit de afgelopen maand: ‘Zes op de tien Nederlanders denkt dat smart home inbreuk maakt op privacy’. ‘Helft werkende Nederlanders ergert zich aan overvloed vergaderingen.’ En: ‘Een derde van alle Nederlanders heeft een robot.’

De Nederlanders hebben het er maar druk mee.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat ik 99 procent van dit soort mails meteen weggooi. Maar voor dit bericht van KPN maakte ik graag een uitzondering. Niet omdat er ‘onder embargo’ bij stond – die truc kennen we nu wel – of omdat er een mailtje op volgde of ik dit ‘ludieke onderzoek’ wel had gezien.

De reden dat ik er op aansloeg was dat ik zelf een gevoelige slaper ben – een hoestende meerkoet in de sloot kan mijn nacht al verpesten. Een derde van de Nederlandse bevolking kampt met soortgelijke problemen. Slaapgebrek is een volksziekte.

KPN, dat via het onderzoek aandacht vroeg voor zijn nieuwe wifipakket, voegde een citaat toe van Victor Lamme, hoogleraar neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Lamme geeft wifi een plekje in de Piramide van Maslow, een rangschikking van onze basale levensbehoeften, van ademhalen tot zelfactualisatie: „Wifi is gereedschap om in onze hogere levensbehoeften te voorzien.”

Lamme is een ervaren hersenonderzoeker, die regelmatig lezingen geeft en een eigen onderzoeksbureau heeft voor ‘neuromarketing’. Hij schreef ook een boek met de titel Waarom? Op zoek naar wat ons werkelijk drijft.

Als ik hem aan de telefoon vraag waarom zijn naam in het persbericht van KPN staat benadrukt Lamme dat het niet zijn eigen onderzoek is. Hij kreeg wel betaald voor zijn commentaar. Hoeveel, dat wil hij niet zeggen, maar het is volgens Lamme normaal dat je je als professional laat vergoeden. De uitkomsten van het onderzoek noemt hij best opmerkelijk. „Het geeft aan hoe volledig verslaafd we zijn aan internet.”

Of mensen daadwerkelijk een uur slaap opgeven, weet hij niet zeker. „Dat heb je altijd bij zulke onderzoeken. Respondenten geven een antwoord, maar of ze het echt doen...”

KPN gaat op de ludieke toer met vragen die gebrekkige wifi vergelijken met ‘staan op een legoblokje’ (auw) of ‘twee dagen dezelfde onderbroek dragen’ (getsie). Er zit ook een vlekje op het onderzoek zelf. De belangrijkste stelling – ‘ik slaap liever iedere nacht een uur minder dan dat ik geen wifi meer in huis heb’ – leidt tot de conclusie ‘Liever een uur minder slaap dan slechte wifi’. Dat is wat anders.

Ik denk dat mensen die vechten tegen slapeloosheid zich overal druk over maken, maar niet over hun wifi-bereik. Zelf ruil ik graag een paar megabit in om een uurtje extra te pitten. Internet schopte ons bioritme nog verder in de war dan elektrisch licht en de televisie al deden. Je hersenen hebben slaap nodig om te verwerken wat je overdag hebt beleefd. Online krijgen we meer emoties en ervaringen op ons afgevuurd, en de verwerkingstijd wordt korter. Je nachtrust verdwijnt als een kaars die aan twee kanten tegelijk opbrandt. Daar lig je dan in het donker, wakker van de wifi.

Marc Hijink schrijft over technologie