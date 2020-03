Waarom banken en verzekeraars van alle kanten klappen krijgen

Min 17 procent. Min 15 procent. Min 14 procent. De oliesector maandag op de beurs? Nee, de slotkoersen van Nederlandse banken en verzekeraars: respectievelijk Aegon, ABN Amro en ING.

De dit weekend door de Saoediërs geopende oliekraan trok de oliesector maandag het hardst naar beneden, maar de verliezen bij banken en verzekeraars deden daar niet veel voor onder. Niet alleen in Nederland: de Europese bankenindex Stoxx 500 Banks stond aan het eind van de dag bijna 11 procent in de min, het equivalent voor de verzekeringssector noteerde bijna 9,5 procent lager. Dinsdag herstelden sommige financiële aandelen wel iets, maar bij geen enkel fonds genoeg om de verliezen van maandag teniet te doen.

Bij verzekeraars kan een deel van de daling worden verklaard doordat ze een groeiende deel van hun kapitaal beleggen. Een daling van de beurs heeft dan logischerwijs invloed op het resultaat. Voor banken is de verklaring directer: zij zijn via leningen blootgesteld aan de oliesector en aanverwante industrieën zoals offshore-bedrijven. Volgens analist Bart Jooris van het Belgische DeGroof Petercam hebben Nederlandse banken een lange traditie in de financiering van de oliesector, dankzij de nabijheid van Shell.

ABN Amro en ING hebben de afgelopen jaren hun blootstelling aan de volatiele olieprijs al wel teruggeschroefd. ING heeft nu zo’n 40 miljard euro aan leningen in de aan olie gelieerde sector. Daar zou volgens de bank maar een tiende direct beïnvloed worden door de prijs van een vat olie, maar dat stelde beleggers maandag niet gerust. Als de olieprijs structureel laag blijft, krijgen de bedrijven in de sector die minder direct geraakt worden door de olieprijs, zoals bedrijven die werken met langetermijncontracten of olietransporten financieren, ook minder werk of inkomsten.

Stroppenpot aanvullen

Als ruwe olie zo goedkoop blijft, moeten banken hun voorzieningen dit kwartaal flink bijvullen om verliezen op leningen aan de sector te kunnen opvangen. Die stroppenpot moet al flink worden gevuld, door de impact van het coronavirus op de reële economie. Het wordt voor banken daardoor moeilijk om winst te maken in het eerste kwartaal van dit jaar, en mogelijk zelfs over het geheel boekjaar. Analisten van Goldman Sachs schatten de coronavirus-impact voor Europese banken op 30 miljard euro, oftewel 7 procent van de totale winst in de sector.

De wereldwijde strijd om de prijs en productie van olie en het coronavirus is voor de financiële sector dus slecht nieuws, maar banken en verzekeraars doen het al veel langer slecht op de beurs. Terwijl op de beurzen eerder dit jaar nog records werden gebroken, profiteerden aandeelhouders van verzekeraars en met name banken daar amper van. De Europese bankenindex daalde tussen 1 januari en 6 maart (vóór de oliecrash van maandag) zo’n 24 procent, de Europese verzekeraars leverden gezamenlijk ongeveer 16 procent in. In dezelfde periode leverden de vijftig grootste aandelenfondsen van Europa net onder de 15 procent in.

Rente drukt inkomsten

Wat de financiële sector op de beurzen parten speelt, is de lage rente én het vooruitzicht dat daar voorlopig geen einde aan komt. Dat vooruitzicht is niet positiever geworden door de economische impact van het coronavirus en het gevecht om de olieprijs. In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve vorige week de rente al met een half procentpunt verlaagd naar tussen de 1 en 1,25 procent, en sinds de oliecrash van maandag verwachten analisten nog verdere verlagingen. In Europa, waar de rente onder de nul staat, is de vraag wat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag besluit.

Wordt de rente nog lager? Dan zou dat banken en verzekeraars nog meer pijn doen. De lage rentes zetten de traditionele verdienmodellen van banken en verzekeraars immers al jaren onder druk.

Banken waren gewend flink te kunnen verdienen aan het verschil tussen de rente die ze uitbetalen op spaarrekeningen en de hypotheekrente die ze van klanten krijgen. Die rentemarge staat onder druk, omdat banken negatieve rente niet aan alle klanten willen doorberekenen, terwijl concurrentie op de hypotheekmarkt de rente daar ook omlaag drukt.

Verzekeraars worden op twee vlakken geraakt door de lage rentes. Zij berekenen, zoals ook pensioenfondsen dat doen, met rente hun toekomstige uitkeringen aan verzekerden. Omdat de rente zo laag staat, moeten verzekeraars veel meer extra kapitaal aanhouden om aan de solvabiliteitseisen te blijven voldoen.

Daarnaast zorgen de lage of negatieve rentes op bijvoorbeeld staatsleningen ervoor dat verzekeraars daarop minder verdienen, waardoor er onvoldoende dreigt over te blijven om de uitkeringenbeloftes na te komen. Het helpt in tijden van dalende beurzen dan natuurlijk niet dat verzekeraars op zoek zijn gegaan naar andere, risicovollere beleggingen, zoals aandelen.

Nieuw verdienmodel

In de bestuurskamers van banken en verzekeraars wordt donderdag ontgetwijfeld met spanning gekeken naar de persconferentie van ECB-president Christine Lagarde. Draait ze aan de renteknop of komen er specifieke maatregelen? Zo wordt gesproken over geoormerkte ECB-leningen voor banken, gericht op het overeind houden van het midden- en -kleinbedrijf.

De sector zal ook met belangstelling kijken naar nieuws uit de Europese hoofdsteden. Als overheden op de coronacrisis reageren met werktijdverkortingen en investeringen, dan zal dat ook banken lucht geven. Bedrijven hebben dan immers meer ruimte om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Maar tot wat voor verlichting op de korte termijn ook in Frankfurt, Brussel, Den Haag, Berlijn of Rome wordt besloten, de bestuurders van banken en verzekeraars moeten vooral zelf aan de slag: een nieuw verdienmodel vinden.

