Verdiensten tv-reclame licht gestegen in 2019

Adverteerders hebben vorig jaar iets meer uitgegeven aan reclame op de Nederlandse tv dan in 2018. Dat is de belangrijkste conclusie uit het jaarrapport van Screenforce. In totaal werd vorig jaar 829 miljoen euro besteed aan tv-reclame, 0,9 procent meer dan in 2018. De marketingorganisatie meldt geen cijfers per zender(groep). Het gemiddeld aantal minuten dat Nederlanders doorbrachten voor het tv-scherm steeg ook licht; die groei kwam louter van niet-traditionele manieren van kijken.

Screenforce doet in opdracht van adverteerders en mediabureaus onderzoek naar tv en onlinevideo. De organisatie kijkt naar zaken als de gemiddelde schermtijd en het bereik van tv-programma’s. In 2019 had De Luizenmoeder de hoogste kijkdichtheid, met 5,1 miljoen kijkers die de hele aflevering uitzaten. Het totale bereik was het grootst bij de finale van het Songfestival, waarvoor 8,4 miljoen kijkers inschakelden.

De schermtijd (aantal minuten live of uitgesteld tv kijken, inclusief diensten als Netflix en Videoland via het tv-scherm) steeg naar gemiddeld 192 minuten per dag, vier minuten meer dan in 2018. Het is voor het eerst sinds 2016 dat deze ‘schermtijd’ is gestegen. Volgens Screenforce is dat onder meer te danken aan de genoemde kijkcijferhits, maar ook aan grote sportevenementen als de Champions League (Ajax) en het succes van de voetbalvrouwen op het WK.

Screenforce denkt dat de reclamebestedingen blijven groeien in 2020 doorzet, ondanks de verwachte economische stagnatie en blijvende onlineconcurrentie. De organisatie rekent dit jaar op een groei van 1,5 tot 2 procent, dankzij onder meer het EK voetbal, de Olympische Spelen en het Songfestival in Rotterdam. Screenforce heeft daarbij nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de epidemie van het coronavirus.