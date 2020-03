Van Gogh van 4 Britse pond naar 15 miljoen euro

Toen Charles Holme, een boer uit het Britse Stafford in 1967 met pensioen ging, verkocht hij een schilderij dat zijn vader vele jaren eerder als schuldbetaling had geaccepteerd. Op de inboedelveiling betaalde een Londense handelaar vier pond voor het doek, dat al jaren in de kelder stond.

Een Italiaanse journalist, Luigi Grosso, zag het schilderij een jaar later in de etalage van de Londense handelaar. De handelaar dacht dat de signatuur – Vincent – de achternaam van de kunstenaar was. Grosso wist wel beter. Hij kocht het schilderij voor 45 pond en liet het in 1970 bij Sotheby’s in New York veilen. De opbrengst toen: 110.000 dollar.

Duurste verkoop

Op de kunst- en antiekbeurs Tefaf is het schilderij Boerin voor een boerderij (1885), een van de grootste die Vincent van Gogh ooit maakte, maandag opnieuw verkocht. De Britse kunsthandel Dickinson verkocht het aan een onbekende privéverzamelaar voor een bedrag tussen de 12 en 15 miljoen euro. Het is, voor zover bekend, de duurste verkoop op de Maastrichtse beurs, die afgelopen donderdag begon en nog tot en met zondag duurt.

De laatste keer dat dit schilderij van Van Gogh op de markt kwam, was in 2001. Toen werd het bij Sotheby’s in New York geveild voor 1,7 miljoen dollar. De Amerikaanse verzamelaar die het toen kocht, heeft nu via Dickinson afstand van het schilderij gedaan.

Van Gogh schilderde de boerderij in de zomer van 1885 toen hij in het Brabantse Nuenen verbleef. Een röntgenfoto heeft duidelijk gemaakt dat het doek is overgeschilderd. Op de onderschildering is een ploegende boer met naast hem een bukkende boerin te zien.