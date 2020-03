Trump wil coronavirus economisch te lijf

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag stimulansmaatregelen voorgesteld om de economische gevolgen van het coronavirus in de Verenigde Staten te verzachten, waaronder een verlaging van de loonbelasting en steun voor werknemers die thuis moeten blijven wegens het virus. Het is echter nog onzeker of het Witte Huis het eens kan worden met het Congres over het beste recept om de coronacrisis economisch te bestrijden.

Trump, die de uitbraak van het virus vooral lijkt te beschouwen als een ernstige bedreiging voor de hoogconjunctuur in de VS die hij ziet als zijn belangrijkste verdienste, heeft zijn zinnen gezet op een „zeer substantiële” verlaging van de loonbelasting als speerpunt van zijn aanpak, zei hij maandag in het Witte Huis. Ook wil hij flexwerkers helpen, om ervoor te zorgen dat „zij geen loonstrook missen” en zo „gestraft worden voor iets wat hun schuld niet is”. Daarnaast is de regering van plan sectoren te helpen die door de epidemie in de problemen dreigen te raken, waaronder de luchtvaartsector, de cruisebranche en de horeca.

Trump heeft dinsdag samen met minister van Financiën Steven Mnuchin en economisch adviseur Larry Kudlow overleg gevoerd met Republikeinen in het Congres, over manieren om de Amerikaanse economie te behoeden voor een mogelijke recessie als gevolg van het virus. Een dreigende neergang door de uitbraak vormt een wezenlijk gevaar voor zijn kansen op herverkiezing in november. Scherpe koersdalingen aan Wall Street lijken het Witte Huis, meer dan een oplopend aantal bevestigde gevallen in de VS, te hebben bewogen tot actie.

In totaal zijn in de Verenigde Staten 822 bevestigde gevallen van het coronavirus vastgesteld. 28 mensen zijn overleden. Wegens gebrek aan testmiddelen voor het coronavirus zijn echter nog maar op beperkte schaal Amerikanen voor de ziekte getest. Verwacht wordt dat de aantallen snel zullen stijgen wanneer er meer testen beschikbaar worden.

Probleem voor de regering-Trump is dat het onduidelijk is of economische stappen op het gebied van fiscaal en monetair beleid geschikt zijn om de epidemie op een effectieve manier te bestrijden. Hoewel de president de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, bij herhaling via Twitter maant om de rente sneller te verlagen, helpen die verlagingen nauwelijks om de belangrijkste economische gevolgen van de epidemie aan te pakken: verstoring van productieketens en quarantaines van werknemers.

Volgens economen is het in dit stadium belangrijker om klaar te staan met gerichte hulp voor werknemers en bedrijven die door de crisis in de problemen raken, dan met een algemene ‘brandslang’ van stimulans. „Dit is niet een situatie waarbij we de economie moeten overspoelen”, zei Neil Bradley van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, tegen persbureau Reuters. „Wat we moeten doen is mensen die op een negatieve manier worden getroffen helpen om dit te doorstaan.”

Ook Congresleden zijn terughoudend. Republikeinse partijgenoten van Trump plaatsen vraagtekens bij kostbare stimulansmaatregelen die het hoge begrotingstekort en de staatsschuld verder zullen opvoeren, zonder dat duidelijk is of ze effectief zullen zijn. En Democraten, die in de meerderheid zijn in het Huis van Afgevaardigden, hebben hun eigen verlanglijst, waaronder betaald ziekteverlof voor werknemers in quarantaine, verbeteringen aan werkloosheidsverzekeringen en bijstandsvoorzieningen, en vergoedingen voor medische behandelingen voor het coronavirus.

Critici menen bovendien dat de economische voorstellen van Trump de plank misslaan. „De regering lijkt te denken dat de oplossing voor elk probleem een belastingverlaging is”, zei Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat. „De beste manier om de economische veiligheid van de Amerikaanse bevolking te waarborgen is door het coronavirus zelf direct aan te pakken.”

Het is dan ook een vraag of er overeenstemming kan worden bereikt over een pakket van stimulansmaatregelen voordat het Congres volgende week op reces gaat. Volgens Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, blijft het Congres deze week wel open, ondanks het risico op een uitbraak in het Capitool. Medici hebben Congresleden aangeraden geen handen meer te schudden.

Financiële markten zijn niettemin bemoedigd door de voorstellen. Aandelenkoersen aan Wall Street gingen dinsdag omhoog, na de enorme verliezen op maandag.