Tottenham Hotspur uitgeschakeld in Champions League

RB Leipzig heeft zich dinsdagavond voor het eerst geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg schakelde Tottenham Hotspur uit, de club die vorig jaar nog in de finale van het voetbaltoernooi stond. Het elftal van de 32-jarige trainer Julian Nagelsmann had vorige maand het eerste duel in Londen al met 1-0 gewonnen.

De club uit Duitsland liet zich dinsdag in de return van de achtste finales niet laten verrassen door Tottenham Hotspur. De huidige nummer 3 van de Bundesliga versloeg voor eigen publiek de finalist van vorig seizoen met ruim verschil: 3-0. Marcel Sabitzer was de gevierde man bij Leipzig. De aanvoerder scoorde in de eerste helft twee keer. Kort nadat hij was ingevallen, zorgde Emil Forsberg in de slotfase voor 3-0.

De uitschakeling van Tottenham, dat al zes duels wacht op een zege, kwam niet onverwacht. De ploeg van coach José Mourinho is nogal verzwakt door blessures. Tottenham staat achtste in de Premier League en werd vorige week ook al uitgeschakeld in de FA Cup. (ANP)