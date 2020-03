Chauffeurs van Schipholtaxi willen geld van Tesla

Negen grote mannen vouwen zich in een piepklein rechtszaaltje op de begane grond van de rechtbank Utrecht. De rechter steekt van wal, maar vindt het bij nader inzien te krap. Na vijf minuten moet iedereen weer naar buiten, in ganzenpas achter hem aan naar een ruime zaal op de vierde.

Daar bepleiten de eisers - taxichauffeurs Samir Bougrina, de broers Hamza en Badradin Boucharraba, Said Aberkane en Mourad el Makhlofi, hun zaak. Zij willen hun geld terug voor hun Tesla’s, plus een schadevergoeding voor gederfde inkomsten. De reden: de auto’s hebben te veel technische problemen.

Tesla is het daar niet mee eens. Tesla heeft een deugdelijk product geleverd, vindt de fabrikant, en genoeg garantie geboden.

De Amerikaanse fabrikant heeft geen vertegenwoordigers naar de zitting op dinsdagmiddag gestuurd, alleen twee advocaten. Dat is uit angst voor intimidatie en bedreiging door de chauffeurs, zeggen de advocaten. „Bij het personeel leven angstgevoelens.” Volgens Tesla hebben de taxichauffeurs eind 2017 medewerkers van het bedrijf afgesneden op de snelweg en een slagboom bij het kantoor gesloopt.

Daar wil de rechter eerst wel iets over weten. „Bent u naast een medewerker op de snelweg gaan rijden, en heeft u die afgesneden?” Nee, schudt Hamza Boucharraba, „ik was niet eens op die plaats.”

„Heeft u een slagboom kapotgemaakt”, is de volgende vraag. „Nee”, zegt El Makhlofi, „waarom zou ik?” De rechter draait zich naar de advocaten van Tesla. „Heeft uw cliënt aangifte gedaan?” Dat is niet zo, om „de boel niet verder te laten escaleren.” De rechter laat het noteren.

Ongeschikt voor intensief gebruik

Vorig jaar spanden de vijf chauffeurs een zaak aan tegen de autofabrikant. Tesla’s zijn niet geschikt voor het intensieve gebruik als taxi, vinden ze, al was hen dat wel verteld. De chauffeurs kochten in 2014 de auto’s waarmee ze als zelfstandige gingen rijden voor Schipholtaxi. Dat bedrijf had, net als twee andere taxibedrijven, in april dat jaar de concessie gewonnen om vanaf Schiphol met voorrang het taxivervoer te mogen verzorgen. In het plan dat Schipholtaxi bij Schiphol had ingediend, stond dat de chauffeurs hun passagiers in nieuwe, witte Tesla’s zouden gaan vervoeren.

Kort nadat Schipholtaxi had gewonnen, plaatste het bedrijf een bestelling van bijna honderd auto’s van het type Model S bij Tesla. Ook liet het, zo bleek eerder uit onderzoek van NRC, een groot aantal chauffeurs in het geheim 5.000 euro contant betalen in ruil voor een werkplek. Een paar maanden later tekenden de chauffeurs de leasecontracten voor de auto’s, waarmee ze zelf eigenaar werden. Voor veel chauffeurs was de auto van zo’n 86.000 euro de grootste aankoop die ze tot dan toe hadden gedaan.

De problemen met de auto’s begonnen al snel, zo staat te lezen in de stukken die de vijf indienden bij de rechtbank Utrecht. Een ruitenwisser die tegen de kap aan komt, knipperlichten aan de zijkant die loskomen, een zijspiegel die zich uit zichzelf aanpast, klikkende geluiden bij het sturen en remmen, vocht in de achteruitrijlamp.

Ernstigere gebreken

Binnen een jaar kregen de chauffeurs te kampen met ernstigere gebreken: remmen die niet naar behoren functioneren of verroesten, een motor die uitvalt op de snelweg, oplaadproblemen, een deur die openvliegt in de bocht.

Bij een enkele auto moest de motor worden vervangen. Sommige chauffeurs moesten in drie jaar tijd tientallen keren terug naar de garage. Bougrina wel 46 keer, vertelt hij op de zitting. Telkens repareerde Tesla de gebreken onder de garantie en bood het vervangend vervoer aan. Maar met een leenauto mochten de chauffeurs niet werken. Tesla vergoedde geen gemiste inkomsten.

De zitting is een ‘comparitie’, bedoeld om meer informatie van de partijen te krijgen. Is het eigenlijk wel redelijk om het volledige aankoopbedrag terug te willen voor een auto die 400.000 kilometer heeft gereden en waar jarenlang geld mee is verdiend, wil de rechter weten van de chauffeurs. Ja, vinden zij. De auto’s hadden zó veel gebreken, stonden zó vaak stil. Het bleek gewoon niet het product dat ze meenden te hebben aangeschaft.

De vraag of de chauffeurs het aankoopbedrag van Tesla terug kunnen vragen, blijkt complex. Met wie is de koopovereenkomst eigenlijk gesloten? Met Tesla of de leasemaatschappij? Hoe lang heeft Tesla garantie geboden, en voor welke gebreken? Hadden ze de auto moeten laten staan of mochten ze doorrijden? De rechter zucht: „Ik heb nog steeds niks gevonden waar de partijen het over eens zijn.”

Software-update

De chauffeurs verwijten Tesla dat ze na een software-update het bereik van hun batterij met soms de helft zagen teruglopen – waar Tesla tegen inbrengt dat degradatie van de batterij normaal is. Tegen het einde van de discussie gaat de telefoon van de rechter. „Ik dacht niet dat het zo lang zou duren.”

De rechter wil dat de partijen nadenken over een schikking. De partijen zeggen toe met elkaar in overleg te gaan. De rechter probeert over vier weken een vonnis af te hebben.