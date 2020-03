Staat aansprakelijk voor schade vier oud-defensiemedewerkers Chroom-6

De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die vier voormalig defensiemedewerkers hebben opgelopen door blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bepaald. De oud-medewerkers kunnen hierdoor een hogere vergoeding vragen dan binnen de financiële regeling van Defensie.

Volgens het gerechtshof staat vast dat de vier medewerkers zijn blootgesteld aan Chroom-6 en dat zij „allemaal last hebben van aandoeningen die door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt”. De Staat erkent de zorgplicht te hebben geschonden, en ook het verband tussen de blootstelling aan Chroom-6 en de mogelijke schade. De hoogte van de schadevergoeding wordt later bepaald in een vervolgprocedure bij de rechtbank.

De vier oud-personeelsleden werkten tussen 1984 en 2006 op locaties waar onderhoud werd gepleegd aan Amerikaans oorlogstuig dat hier in NAVO-verband was gestationeerd. Bij het stralen van de tanks kwam Chroom-6 vrij. Op deze depots werkten in die periode tussen de twee- en drieduizend mensen. Vooral monteurs, lassers, spuiters en stralers liepen risico.

Defensie kwam in juni 2018 met een financiële regeling voor oud-defensiepersoneel dat was blootgesteld aan de kankerverwekkende stof. Oud-medewerkers die ziek zijn geworden kregen een bedrag van 3.850 euro, wat in individuele gevallen kon worden aangevuld afhankelijk van de symptomen. Deze vergoeding leidde meteen tot veel kritiek van oud-personeel, onder meer omdat de regeling niet gold voor mensen met bijvoorbeeld blaas- en slokdarmkanker en immuunziekten.