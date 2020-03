Als mijn echtgenote en kinderen een week niet thuis zijn grijp ik mijn kans om ouderwets voor de buis Chinees te eten. Naast de afhaalchinees zit een kroeg waar je rustig een heerlijk koud biertje kunt drinken in afwachting van het eten. Na de derde herhaling van het ritueel gedurende de week, vraagt de barvrouw: „Zeg, weet je zeker dat je niet net gescheiden bent?”

