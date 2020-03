Rafaël-blockbuster in Rome gesloten

Nu de Italiaanse regering besloten heeft alle musea in het land te sluiten tot 3 april, is ook de grote Rafaël-tentoonstelling in Rome getroffen door de maatregelen die het coronavirus moeten indammen. De tentoonstelling in de Scuderie del Quirinale was net 5 maart geopend, maar moest dus na vier dagen alweer dicht. Voor de mega-show, de grootste ooit over Rafaël georganiseerd, waren in de voorverkoop al 70.000 kaarten verkocht.

De tentoonstelling Raffaello 1520-1483 omvat ruim tweehonderd topstukken, waarvan 120 van Rafaël zelf. Omdat de Scuderie zelf geen collectie heeft, zijn die werken afgestaan door 55 bruikleengevers, onder wie de Britse koningin Elisabeth. Het grootste deel, 49 werken, is afkomstig uit het Uffizi in Florence. De verzekerde waarde van al die werken bedraagt ruim vier miljard euro.

Op de website van de Scuderie del Quirinale staat dat de tentoonstelling voor onbepaalde tijd dicht is. Het museum neemt contact op met bezoekers die al kaarten hebben gereserveerd.

‘Zelfportret van Rafaël’, circa 1506, uit het Uffizi in Florence.

De tentoonstelling is onderdeel van het Rafaël-jaar dat wereldwijd gevierd wordt met tentoonstellingen in onder meer de National Gallery in Londen en de National Gallery in Washington. Op 6 april is het vijfhonderd jaar geleden dat de kunstenaar en architect na een kort ziekbed overleed op 37-jarige leeftijd.

Raffaello 1520-1483 begint bij de tragische dood van de kunstenaar en werkt, als een soort flashback, terug naar zijn jonge jaren in Florence, Perugia en Urbino. De tentoonstelling zou tot 2 juni duren. Onduidelijk is of die termijn verlengd kan worden. Veel bruiklenen worden daarna op andere Rafaël-tentoonstellingen verwacht.