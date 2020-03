‘Queen & Slim’: per ongeluk voortvluchtige ‘copkillers’

Queen en Slim zijn een moderne Bonnie en Clyde. Je weet wel, dat beroemde gangsterduo annex liefdespaar uit de film van Arthur Penn uit 1967. Maar anders dan Bonnie en Clyde begint hun verhaal in een doodsaaie diner in Cleveland, tijdens een halfmislukte Tinderdate. Als hij haar niet naar huis had gereden, en als ze dan niet door een zenuwachtige racistische politieagent zouden zijn aangehouden, dan was hun verhaal waarschijnlijk daar geëindigd, tussen de roereieren en de filterkoffie. Queen is streetwise, Slim een brave burger. Maar dat telt allemaal niet als je zwart bent in de VS. Dan kun je je geen misverstanden permitteren.

De debuutfilm van regisseur Melina Matsoukas (bekend van videoclips voor Beyoncé en Rihanna) roept de vele jonge zwarten in de herinnering die de afgelopen jaren het slachtoffer werden van politiegeweld en (opnieuw) het racisme blootlegden bij degenen die hen zouden moeten beschermen. Of zoals Queen de jonge agent toebijt: „Jullie houden ervan om eerst te schieten en dan pas vragen te stellen.” Doe het niet, zeg het niet, zie je Slim denken, maar dan is het al te laat. Moet je voor je rechten opkomen of jezelf onzichtbaar maken? Er valt een schot en nog een, voor ze het weten zijn ze voortvluchtige ‘copkillers’. Desperado’s tegen wil en dank.

Wat volgt is een slimme obstakelrace. Want waar moet je heen als je geen geld hebt, maar jezelf ook niet kunt aangeven? Zo worden ze Bonnie en Clyde. Tegen wil en dank.

Queen & Slim is een goed voorbeeld van hoe je via een traditionele scenariostructuur (van kwaad tot erger) een politiek verhaal kan vertellen. De roadmovie van Queen en Slim is een chaotische helletocht; het duo treft systematisch racisme (gevangenen aan het werk in een veld, als moderne slaven; een protestmars). Maar ook behulpzame mensen die het tweetal veilig naar Cuba willen helpen.

Lees ook een interview met hoofdrolspelers Jodie Turner-Smith en Daniel Kaluuya: ‘Gewoon een liefdesverhaal tussen twee zwarte mensen: poëzie’

Wanhoop raakt vermengd met een soort berusting, in surrealistische scènes groeit het duo nader tot elkaar. Misschien had die Tinderdate ze toch voor elkaar voorbestemd. Het enige bezwaar is dat met name tegen het einde van de film de boel wat wordt uitgesponnen. Maar Matsoukas en scenarist Lena Waithe leggen een onverschrokken, tegendraads soort moed aan de dag om zelfs met een onontkoombaar einde in zicht nooit voor de hand liggende keuzes te maken.

Drama Queen & Slim Regie: Melina Matsoukas. Met: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith. In: 44 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven