Puzzelen met puberzoons tijdens coronaquarantaine

Edwin Klaasen kende het gevoel alleen van de stressvolle dagen in zijn bakkerszaak Desemenzo: maagzuur dat omhoog komt, samentrekkende borstspieren, druk tussen zijn schouderbladen. Deze keer kwam daar een droge hoest bij, druk op de ogen die ervoor zorgt dat hij ze alleen maar dicht wil doen. Corona.

Edwin Klaasen (46), zijn zoons van 14 en 17 en zijn vriendin Vivian Blinksma (39) zitten inmiddels bijna twee weken in thuisisolatie.„ Er is daar een nest geweest”, zegt Klaasen aan de telefoon.

Op 20 februari gingen hij met Vivian en 26 vrienden op Wintersport in Val Gardena in Noord-Italië, waar toen nog geen noodtoestand was. Ruim een week later, tijdens de schnitzelavond in München, al jaren vaste prik op de terugweg, begon het benauwde gevoel.

Te weinig schorten

Vorige week dinsdag werd de eerste uit het reisgezelschap getest. ‘Je krijgt een wattenstaafje diep in je mond en ook in je neusgat’, schreef deze daarna in de app. De GGD zou die dag ook bij Edwin langskomen. „Maar ze hadden te weinig schorten, daarom kwamen ze woensdagmiddag.” In de gang moest Edwin een schaar klaarleggen, zodat GGD-medewerkers de verpakkingen van hun schorten, mondkapjes en buisjes met wattenstaven open konden knippen. „Eén van hen was een beleidsmedewerker, die was een beetje onhandig.” Het wattenstaafje gaat in de keel totdat je kokhalst, zegt Edwin. „Zo weten ze dat ze diep genoeg gaan denk ik.” Het staafje in zijn neus „kietelde als een malle”.

Van de 28 mensen die mee op wintersport waren, zijn er inmiddels negen positief getest op Covid-19.

Lees ook: Hoe ziek word je ervan? En andere vragen over het coronavirus

Tijdens zijn dagelijkse espresso in het koffietentje om de hoek zag Klaassen de voorpagina’s iedere ochtend schreeuweriger worden. Corona begon Italië over te nemen, maar het reisgenootschap had nog weinig zorgen. Op één van die laatste dagen skiede hij samen met zijn zoons twee keer de ‘Sella Ronda’, een rondje om de berg, in totaal 58 kilometer. „We kwamen langs Wolkenstein. Wolkenstein!” Daar was toen net corona vastgesteld had Klaasen gelezen. „Dus ik maak gekscherend een foto voor de appgroep met een bericht: ‘Ik kom er gewoon lángs!’”

Bij thuiskomst in isolatie

Edwin Klaasen en Vivian Blinksma zijn bij thuiskomst meteen in isolatie gegaan omdat ze geen mensen met een zwakke gezondheid wilden aansteken. „We nemen het heel serieus, maar we willen ook geruststellen, laten zien dat het voor veel patiënten ook weer niet zó erg is.”

Blinksma woont in Rotterdam, maar is vanwege de ziekteverschijnselen bij Edwin en zijn kinderen (die niet positief getest zijn) in Waalwijk gebleven. „Anders was het heel eenzaam en saai geweest.” Blinksma maakt een puzzel met duizend stukjes. Er staan bomen met heel veel blaadjes op. „Echt moeilijk. Ik heb zoiets sinds mijn tiende niet meer gedaan.” Ze heeft een auto-immuunziekte en wordt daarom (telefonisch) nauw gemonitord door haar specialist. „Deze ziekte kan voor mij fataal zijn.” Daarom was het even eng toen ze ziek werd, maar toen de koorts al vrij snel zakte maakte ze zich niet meer ongerust. Blinksma is nu aan de beterende hand.

Heel Meerdijk skiet

De app-groep ‘Heel Meerdijk skiet’ is normaal alleen voor mensen uit die wijk in Waalwijk, maar nu zijn er ook vier positief geteste mensen uit Arnhem toegevoegd die mee waren op wintersport. „Om Corona-wetenswaardigheden uit te wisselen’’, zegt Klaasen. Vivian: „Eerder deze week maakte ik kip met citroen, proefde ik het ineens niet meer. Nog steeds heb ik bijna geen smaak. Iemand in de appgroep had het ook, dat stelt gerust.”

Blinksma is nog een beetje ziek, maar Klaasen voelt zich weer helemaal gezond. De GGD zei tegen hem dat hij na 24 uur zonder ziekteverschijnselen weer de straat op mag. Hoewel ze het eerder nog hadden toegezegd, doen ze geen test om hem ‘virusvrij’ te verklaren: daar hebben ze de mensen niet meer voor denkt Klaasen. Misschien gaat hij dinsdagavond bij een talkshow aan tafel zitten. „Ik weet het niet hoor”, zegt Blinksma. Zelf blijft ze voorlopig nog binnen.

„Probeer het contact met huisgenoten tot het minimum te beperken”, staat in de richtlijnen voor thuisisolatie van het RIVM. Omdat ze het allebei hebben hoeven ze zich daar niet aan te houden, denkt Blinksma. De puberzoons hebben geen ziekteverschijnselen maar zijn voor alle zekerheid ook in quarantaine. De woning in Waalwijk is „split level”, zegt ze, „dus we hebben wel privacy”.

Als de ziekteverschijnselen voorbij zijn gaat Klaasen woensdag weer naar de bakkerij.